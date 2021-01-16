В Москву придет потепление

В ближайшие дни столицу после недели морозов ждет потепление. Об этом агентству "Москва" рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Ослабление холодов начнется во вторник, 19 января. Температура днем составит уже не 17, а 15 градусов со знаком минус. К четвергу столбики термометров покажут уже минус 10, а в пятницу минимальная температура составит минус 8.

В то же время до вторника период сильных морозов продолжится. Как уже писала "РГ" , температура воздуха в столичном регионе 18 января приблизится к 30-градусной отметке.