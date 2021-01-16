Власти Москвы озвучили планы по развитию МЦД

До конца этого года будет завершена реконструкция шести станций на линии будущего МЦД-4. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Речь идет о станциях Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская, также будут построены остановки Минская и Аминьевская. Таким образом, на московских железных дорогах появятся новые мини-терминалы. Яркий пример - будущая станция Кокошкино.

"Сейчас это обычная остановка электричек на Киевском направлении, но после работ она превратится в настоящий современный вокзал", - подчеркнул Максим Ликсутов. В частности, в Кокошкино появятся платформы с навесами, подземный терминал, безопасный переход, удобная навигация. По таким же принципам будут реконструированы и другие станционные комплексы.

"Таким образом, уже к запуску нового диаметра к 2024 году пассажиры будут иметь новую инфраструктуру, отвечающую всем стандартам МЦД", - сказал глава транспортного комплекса столицы.