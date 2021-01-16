Задержан подозреваемый в убийстве главного редактора "Рязань.Лайф"

В Рязани по факту убийства главного редактора портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении муж погибшей задержан, сообщила "РГ" официальный представитель СК по региону Ольга Суркова.

Тело Жанны Шепляковой было обнаружено накануне около 23 часов в ее квартире. Основная версия - убийство на бытовой почве. Как подчеркнула Ольга Суркова, с профессиональной деятельностью гибель журналистки не связана.

Подозреваемый в преступлении - муж убитой, 37-летний житель Тверской области. Вечером супруги ссорились, следствием ссоры стало убийство - это основная версия следствия. После содеянного мужчина забрал из дома детей и выехал в другой регион.

Его местоположение было оперативно установлено, в настоящее время он задержан. В ближайшее время будет приниматься решение об аресте подозреваемого.

Дети сейчас находятся у бабушки, куда они были переданы временно на попечение.