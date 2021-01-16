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16.01.2021 06:55
Рубрика: Происшествия

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня днем Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до шести километров.

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел почти на 2 км

Шлейф от выброса растянулся в восточном направлении от исполина. На его пути населённых пунктов нет.

"Согласно проведенному информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано", - сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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