Белорусские гусеничные тракторы будут собирать в Башкортостане

Один из мировых производителей сельскохозяйственной техники - Минский тракторный завод - намерен подтвердить авторитет своей марки на этот раз благодаря расширению модельного ряда продукции в столице Башкортостана. Уже достигнута, уточнил источник в МТЗ, договоренность с партнерами об организации сборочного производства гусеничных тракторов в этом уральском экономическом районе.

Как ранее информировал "СОЮЗ", в Уфе уже действует сборочное производство минских тракторов мощностью 80 л.с. и 130 л.с. Из белорусской столицы для конвейера компании "Башсельхозтехника" поставляются комплекты изделий на основании прямого договора по стопроцентной предоплате. А сейчас планируется организовать башкирскую сборку еще двух моделей - 1502 и 2103, мощность которых 156 л.с. и 212 л.с., соответственно.

Для этого эксперты приступили к решению краеугольного коммерческого вопроса - оценки стоимости поставок. Ведь "готовый продукт должен быть конкурентоспособным. Других проблем пока нет", - пояснил БЕЛТА представитель МТЗ Михаил Вардугин. Он уточнил, что выпускаемые в Уфе тракторы BELARUS, в том числе оснащенные навигационными устройствами, участвуют в региональной программе субсидирования Башкортостана.

В Минске рассчитывают, что и гусеничные тракторы смогут попасть в местные программы поддержки сельхозпроизводителей, распространяющиеся на технику, которая произведена в РФ. И часть их стоимости будет компенсироваться конечному потребителю.

Стоит добавить, что сборочное производство белорусской техники, которая представлена на рынках более 60 государств, в республике началось четыре года назад. Сначала в Уфе выпускались только BELARUS-82. Однако уже спустя год в столице Башкортостана был дан старт и сборке тракторов BELARUS-1221.3.