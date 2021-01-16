В Башкирии в аварии с грузовиком погибли четыре человека

Вечером 16 января в Туймазинском районе произошла авария, в которой погибли по предварительной информации четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

На 1337-м километре на трассе Самара-Уфа-Челябинск около трех часов по московскому времени столкнулись Lada Priora и грузовик DAF. По предварительным сведениям, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, в салоне легкового автомобиля находились пять человек. Погибли четверо пассажиров: это два мальчика девяти и 15 лет, а также 18-летняя девушка и 34-летняя женщина. Водитель автомобиля - 18-летний юноша доставлен в больницу с различными травмами в тяжелом состоянии.

Спасателям пришлось извлекать тела погибших из искореженного автомобиля.

В ГИБДД уточнили, что погибшая женщина вместе с племянницей и двумя сыновьями ехали на отдых в горнолыжный комплекс "Кандрыкуль".