В Казани пройдет Шаляпинский оперный фестиваль

Афиша традиционного Международного оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина, который пройдет в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля уже в 39-й раз, собрана на целый месяц - с 1 по 27 февраля.

В программу этого года вошли девять оперных названий и два традиционных гала-концерта закрытия. Две русских, одна татарская и восемь итальянских опер прозвучат в исполнении лучших голосов России, среди которых сопрано Альбина Шагимуратова, Татьяна Сержан, Евгения Муравьева, Зоя Церерина, меццо-сопрано Агунда Кулаева, баритоны Роман Бурденко и Владислав Сулимский, тенора Олег Долгов, Алексей Татаринцев и Ахмед Агади, Дарья Рябинко и Екатерина Сергеева, басы Михаил Казаков и Алексей Тихомиров и многие другие.

Из-за огромных сложностей, связанных с пересечением границ, почти никто из иностранных певцов не приедет в Казань, так же, как не смогут принять участие в программе и солисты из Украины, на протяжении многих лет представлявшие на фестивале знаменитую украинскую вокальную "породу" и школу пения.

По традиции на сцене Театра оперы и балета в день рождения Федора Шаляпина будет дана опера "Борис Годунов" Мусоргского в постановке Михаила Панджавидзе, титульную партию в которой исполнит Михаил Казаков. Эффектной параллелью к ней станет историческая опера Резеды Ахияровой "Сююмбике", сюжет которой посвящен единственной женщине-правительнице Казанского ханства (1549-1551). Одним из героев оперы является молодой Иван IV Грозный. А откроет фестиваль концертное исполнение оперы "Паяцы" Леонкавалло. У дирижерского пульта будет итальянский маэстро Марко Боэми, который рассказал "РГ" о своих впечатлениях.

Прямая речь

Марко Боэми, дирижер (Италия):

- Мое сотрудничество с Татарским театром оперы и балета началось 20 лет назад, когда продюсер пригласил меня сюда дирижировать "Фальстаф" Верди, чтобы отправиться с этим спектаклем на гастроли в Нидерланды. С того момента я приезжал в Казань каждый год, и сегодня я с легкостью могу сказать, что этот город стал для меня вторым домом. Каждый приезд сюда для меня - это большая радость. А в этом году я посчитал особенно важным, даже - своим высоким долгом, принять участие в Шаляпинском фестивале, чтобы дать важный сигнал миру: жизнь, культура, искусство и музыка должны продолжаться, поскольку только они являются громадной поддержкой нашего духа. Музыканты должны подавать пример надежды и красоты в мире, придавленном пандемией.

Фестиваль в этом году будет особенным. Мы собрали блистательную программу, состоящую из шедевров русской оперы, среди которых - "Пиковая дама" Чайковского (без ложной скромности признаюсь, что являюсь одним из немногих западных дирижеров, исполняющих эту оперу, чем очень горжусь), и мои любимые итальянские названия - "Травиата", "Трубадур", "Турандот" и "Набукко", восхитительная комическая опера "Севильский цирюльник", а также фантастической красоты татарская опера "Сююмбике" и, конечно, два гала-концерта закрытия, куда войдут фестивальные highlight в исполнении лучших солистов. Оперу "Паяцы" Леонкавалло, прежде чем поставить, мы дадим в концертном исполнении. Разумным показалось мне решение сделать перерывы между спектаклями длиннее и растянуть фестиваль во времени, чтобы не создавать столпотворения многочисленных участников, приезжающих в Казань из разных городов. К сожалению, в этот раз нам не удастся привезти американских музыкантов на оперу "Порги и Бесс" Гершвина - мою фаворитку, на которой публика всегда неистовствует от восторга, но надеюсь, что у нас еще будет шанс вернуть ее в нашу афишу.

Справка "РГ"

Международный оперный фестиваль им. Ф. Шаляпина проходит с 1982 года. В разное время в спектаклях и концертах фестиваля принимали участие Ирина Архипова, Булат Минжилкиев, Мария Биешу, Ирина Богачева, Анатолий Кочерга, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Дмитрий Хворостовский, Михаил Казаков, Альбина Шагимуратова, Михаил Казаков, Рене Папе, Екатерина Сюрина, Владимир Маторин. В афише этого года представлены оперы "Борис Годунов" Мусоргского, "Пиковая дама" Чайковского, "Сююмбике" Ахияровой, "Паяцы" Леонкавалло, "Трубадур", "Травиата", "Набукко" Верди, "Турандот" Пуччини, "Севильский цирюльник" Россини.