В Перми впервые за 40 лет открылась новая трамвайная линия

16 января в Перми пустили трамваи по новой трамвайной ветке. Об этом сообщили в администрации города.

По новому пути, проложенному по улице Революции, будет ходить трамвай маршрута №11 от остановки "Школа №107" до "Пермской ярмарки". Ранее он двигался по улице Ленина, и чтобы компенсировать отсутствие этого маршрута, там запустили трамвай №12. Он будет ходить от "Школы №107" до "Разгуляя".

Несмотря на то, что трамвай №11 пошел здесь впервые, вагоны плотно заполнены пассажирами. Новая линия напрямую связала Индустриальный район и Мотовилиху, что очень удобно горожанам.

Строительство новой ветки на улице Революции шло два года. Планируется, что в будущем ее продлят до микрорайона Садовый. Предыдущая трамвайная ветка была построена в 70-х годах прошлого века от ипподрома до промзоны.