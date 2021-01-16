В КБР блогеры втянули 600 человек в финансовую пирамиду в Instagram

Жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в соцсети. Организаторы виртуальной финансовой пирамиды задержаны полицейскими.

Как стало известно, еще в декабре более ста человек заявили в органы МВД Нальчика, что стали жертвами мошеннической схемы с участием местных блогеров. Сейчас полиция насчитала уже 600 потерпевших. По данным региональной прокуратуры, ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жителей республики превысил 260 миллионов рублей. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовных дел, возбужденных по фактам виртуального мошенничества.

Согласно материалам расследования, пирамида появилась в феврале 2020 года. Ее организаторы привлекли Instagram-блогеров, которые стали рекламировать вклады под высокие ежемесячные проценты. Вкладчиков заверили, что их деньги будут инвестированы в высокодоходные проекты и обещали доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. При этом, как пояснили в пресс-службе республиканского МВД, вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали, а выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.

"Следствием установлено, что с февраля 2020 года по 6 января 2021 года неустановленные лица совместно с другими жителями республики, являющимися активными пользователями социальной сети Instagram, совершили хищение денежных средств граждан на сумму не менее 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По обращениям потерпевших возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ. Шесть жительниц КБР в возрасте от 21 до 34 лет арестованы. Санкции статей, которые им инкриминированы, предусматривают до 10 лет лишения свободы.