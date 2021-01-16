В Приэльбрусье под лавиной погиб лыжник из Подмосковья

Лыжник-экстремал из Подмосковья погиб на горе Чегет в Приэльбрусье во время катания на необорудованном склоне. Эту информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в МЧС, мужчина 1970 года рождения в субботу днем сошел с маркированной трассы и спровоцировал лавину, в результате чего попал под нее. Инцидент произошел в 13.00 мск на высоте 2300 метров. На место ЧП были направлены спасатели, они обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело погибшего спустили к подножью горы и передали правоохранителям.

Спасатели предупреждают, что в горах Приэльбрусья сохраняется лавиноопасная ситуация и просят туристов быть предельно осторожными.