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16.01.2021 16:12
Рубрика: Происшествия

В Приэльбрусье под лавиной погиб лыжник из Подмосковья

Текст: Татьяна Павловская

Лыжник-экстремал из Подмосковья погиб на горе Чегет в Приэльбрусье во время катания на необорудованном склоне. Эту информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

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Как сообщили в МЧС, мужчина 1970 года рождения в субботу днем сошел с маркированной трассы и спровоцировал лавину, в результате чего попал под нее. Инцидент произошел в 13.00 мск на высоте 2300 метров. На место ЧП были направлены спасатели, они обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело погибшего спустили к подножью горы и передали правоохранителям.

Спасатели предупреждают, что в горах Приэльбрусья сохраняется лавиноопасная ситуация и просят туристов быть предельно осторожными.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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