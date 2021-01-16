В Петербурге за убийство мамы и дяди задержали 17-летнего юношу

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве своих родственников. ЧП произошло в Красногвардейском районе.

По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в полицию сообщение об убийстве поступило 16 января. На место происшествия выехали стражи порядка, которые и задержали молодого человека. В квартире на проспекте Шаумяна были обнаружены тела его матери и дяди.

По предварительной версии, между родственниками случился конфликт. Мать заступилась за дядю. В итоге, юноша зарезал обоих.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Кстати, молодой человек неоднократно судим.