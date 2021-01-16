На Кубани из-за метели объявлено экстренное предупреждение

МЧС по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о сильных снегопадах. Сообщается, что в течение суток с 17 по 18 января на территории региона (кроме Сочи) ожидается очень сильный снег, в отдельных районах - сильная метель.

При непогоде возможно ухудшение видимости (при осадках), затруднение движения транспорта, заторы и аварийные ситуации на дорогах, а также увеличение количества ДТП. В ведомстве рекомендовали водителям не превышать скорость и увеличить дистанцию между машинами. Пешеходов попросили обозначать себя светоотражающими элементами при движении по краю дороги.

Аналогичное предупреждение действует и в отношении кубанской столицы - в Краснодаре 17 и 18 января продолжатся сильные снегопады, сообщается на сайте городской администрации. Между тем улицы кубанской столицы уже покрыты белым покрывалом: в ночь с 14 на 15 января выпало 16 см снега, до 11:00 была приостановлена работа аэропорта Краснодара, а власти города попросили водителей не выезжать в город на своих машинах. Сейчас пресс-служба ГУ МЧС также предупреждает, что натиск надвигающейся стихии могут не выдержать старые деревья и рухнуть на дорогу, автомобили или жилые дома.