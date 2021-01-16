В Краснодаре начали строительство первой за 20 лет трамвайной ветки

Новости

В Россию вылетят 17 спецрейсов с задержавшимися в Германии специалистами 21:23
За сутки в Вооруженных силах вылечился от коронавируса 151 военнослужащий 21:00
Застрявшие фуры остановили МКАД 20:54
Под Ярославлем открылся этап Кубка мира по фристайлу 20:54
Блокировку YouTube-канала "Ахмата" в Чечне назвали "душением свобод" 20:24
В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности 19:43
СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа 19:20
Президент Гвинеи привился "Спутником V" 19:16
Мясников предупредил об эпидемии опаснее COVID-19 19:15
Через 20-30 лет температура Земли достигнет критической отметки 19:08
Установлен первый мировой рекорд года в легкой атлетике 19:04
Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете 18:25
ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц 18:21
Вильфанд объяснил снежное буйство в Москве 17:56
Автор "Джона Уика" занялся сериалом по миру Dungeons & Dragons 17:49
Вокруг мемориала "Бухенвальд" разгорелся серьезный скандал 17:24
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам 17:19
В Башкирии в аварии с грузовиком погибли четыре человека 17:12
В Москве водителей призвали не мешать уборке снега 16:56
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад 16:38
В Москве BMW насмерть сбил своего водителя 16:26
В Приэльбрусье под лавиной погиб лыжник из Подмосковья 16:12
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу 16:06
Снегопад привел к сбою авиасообщения в Москве 16:03
Белорусские гусеничные тракторы будут собирать в Башкортостане 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
16.01.2021 20:35
Рубрика: Власть

В Краснодаре начали строительство первой за 20 лет трамвайной ветки

Текст, фото: Владимир Аносов (Краснодарский край)

Протяженность новой трамвайной ветки в Краснодаре составит 5,47 километра. Здесь появится пять остановок и диспетчерский пункт.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодаре начнут собирать троллейбусы с автономным ходом

Это первая строящаяся линия за последние 20 лет. Завершить ее планируется в 2022 году. Об этом заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Продление трамвайной ветки на улице Московской стало одним из этапов транспортной модернизации краевого центра. Сейчас в городе действует программа обновления муниципального подвижного состава.

- Благодаря краевому финансированию за последние два года приобретено 70 новых трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий. - В этом году планируется приобрести еще 33. Проект строительства новой трамвайной линии на улице Московской финансируется по госпрограмме "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", а также из муниципального бюджета.

Мэр города Евгений Первышов подчеркнул, что земля, по которой пройдет новая трамвайная ветка, много лет находилась в частной собственности. Благодаря поддержке жителей и губернатора края, администрация города прошла долгие судебные процессы по изъятию и возврату участков в муниципальную собственность. Это и стало отправной точкой работы.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Власти Москвы назвали станции метро, которые откроют в этом году

Из-за строительства трамвайной ветки изменилась схема движения автобусов, трамваев и автомобилей. Это принесет неудобства жителям микрорайона. Поэтому городскими властями принято беспрецедентное решение: проезд в "нулевом" челночном трамвае, который временно перевозит пассажиров из-за работ на кольце, станет бесплатным. Чтобы добраться до места пересадки, платить не нужно.

Ранее предлагалось ввести для этого маршрута собственный красный билет, оплатив который пассажир мог пересесть на другой трамвай уже бесплатно. Это решение отменили. Теперь ездить по маршруту № 0 "Завод РИП - ул. им. Островского/КубГТУ" пассажиры будут совершенно бесплатно, а проезд оплачивать в другом транспортном средстве, которое они выберут на месте пересадки.

На "нулевом" маршруте будут работать девять трамваев. В будние дни интервал движения составит три минуты, в выходные - пять минут.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар РГ-Фото

Главное сегодня

Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году