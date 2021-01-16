В Краснодаре начали строительство первой за 20 лет трамвайной ветки

Протяженность новой трамвайной ветки в Краснодаре составит 5,47 километра. Здесь появится пять остановок и диспетчерский пункт.

Это первая строящаяся линия за последние 20 лет. Завершить ее планируется в 2022 году. Об этом заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Продление трамвайной ветки на улице Московской стало одним из этапов транспортной модернизации краевого центра. Сейчас в городе действует программа обновления муниципального подвижного состава.

- Благодаря краевому финансированию за последние два года приобретено 70 новых трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий. - В этом году планируется приобрести еще 33. Проект строительства новой трамвайной линии на улице Московской финансируется по госпрограмме "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", а также из муниципального бюджета.

Мэр города Евгений Первышов подчеркнул, что земля, по которой пройдет новая трамвайная ветка, много лет находилась в частной собственности. Благодаря поддержке жителей и губернатора края, администрация города прошла долгие судебные процессы по изъятию и возврату участков в муниципальную собственность. Это и стало отправной точкой работы.

Из-за строительства трамвайной ветки изменилась схема движения автобусов, трамваев и автомобилей. Это принесет неудобства жителям микрорайона. Поэтому городскими властями принято беспрецедентное решение: проезд в "нулевом" челночном трамвае, который временно перевозит пассажиров из-за работ на кольце, станет бесплатным. Чтобы добраться до места пересадки, платить не нужно.

Ранее предлагалось ввести для этого маршрута собственный красный билет, оплатив который пассажир мог пересесть на другой трамвай уже бесплатно. Это решение отменили. Теперь ездить по маршруту № 0 "Завод РИП - ул. им. Островского/КубГТУ" пассажиры будут совершенно бесплатно, а проезд оплачивать в другом транспортном средстве, которое они выберут на месте пересадки.

На "нулевом" маршруте будут работать девять трамваев. В будние дни интервал движения составит три минуты, в выходные - пять минут.