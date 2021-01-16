В Крыму из-за снегопада перекрыли автодорогу Симферополь-Ялта

В Крыму до 18.00 16 января из-за снежных заносов вблизи Алушты перекрыли движение автомобилей по трассе Симферополь-Ялта. Об этом сообщила пресс-служба минтранса РК.

В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов воздержаться от поездок по трассе. В минтрансе уточнили, что осадки сверх нормы выпали вблизи села Нижняя Кутузовка (Алушта) и привели к снежным заносом. Последние же спровоцировали многокилометровую пробку.

Сейчас на трассе специалисты с помощью спецтехники расчищают дорогу от снега.

Кроме того, в федеральном государственном бюджетном учреждении "Заповедный Крым" сообщили, что в связи с прогнозируемыми 17 января опасными погодными условиями Ялтинский горно-лесной заповедник и остальные обслуживаемые учреждением особо охраняемые природные территории закроют для посещения. По прогнозам Крымского гидрометцентра, завтра на полуострове ожидаются снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, а также усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с этим в "Заповедном Крыме" попросили воздержаться от посещения эколого-просветительских троп и маршрутов заповедника и отказаться от похода в горно-лесную местность. В учреждении предупредили, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административным правонарушением.