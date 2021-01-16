Семьям погибших при пожаре в Екатеринбурге выплатят по 100 тысяч рублей

Власти уральской столицы озвучили сумму материальной компенсации родственникам людей, погибших во время пожара в девятиэтажке на улице Рассветной.

- Мы приняли решение каждому члену семьи - у нас, к сожалению, восемь погибших - по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета выделить. Такого не было никогда, это неординарная ситуация, массовая гибель людей. Конечно, без помощи и без поддержки оставить дело нельзя. 800 тысяч рублей в итоге выделено из резервного фонда муниципалитета, - сказал ТАСС временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

Пожар в многоэтажном доме в спальном районе Екатеринбурга случился в ночь на 12 января. Возгорание началось в квартире на втором этаже, где, по словам соседей, жила неблагополучная семья. Погибли восемь человек - жители второго и девятого этажей, в том числе семилетняя девочка. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.