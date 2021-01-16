Роспотребнадзор: Снижение антител к COVID-19 не снижает защиту

Снижение титров антител не означает снижения иммунитета к коронавирусу, заявили в Роспотребнадзоре.

"Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что у граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, иммунитет сохраняется от трех до пяти месяцев. "После третьего он уже начинает снижаться - таковы данные предварительных исследований", - заявил он.