Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

С 27 января Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Два раза в неделю из Москвы станут летать рейсы в Ханой и Дели, три раза в неделю - до Дохи. Добраться в Хельсинки можно будет как из столицы, так и из Санкт-Петербурга. Из обоих городов планируется совершать по два рейса в неделю.

Кроме того, оперативный штаб решил увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю.