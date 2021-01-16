Рождественский фестиваль открылся выступлением хора, которому 300 лет

Программу Рождественского фестиваля по традиции открыл в Светлановском зале столичного Дома музыки Московский синодальный хор. О том, как хоровое пение уживается с новым временем - пандемии и онлайна, - рассказал "РГ" Алексей Пузаков, художественный руководитель хора, празднующего в этом году свое трехсотлетие.

Трехсотый год для хора открылся традиционным выступлением на Рождественском фестивале. Есть в этом что-то символическое…

Алексей Пузаков: Фестиваль - важнейшее культурное событие начала года. Его основатели Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Илларион уже 11-й год удивляют слушателей, составляя программы из шедевров и премьер духовной и светской музыки, имеющей религиозную основу. В прошлом году с огромным успехом прошла московская премьера "Реквиема" современного английского композитора Карла Дженкинса. В этот раз из-за пандемии зарубежные исполнители не смогли приехать, но программа получилась не менее интересной. Будут выступать Хор Сретенского монастыря, Академический большой хор, Мастера хорового пения… Открывая фестиваль, наш хор посвятил выступление своему юбилею. В нашей программе были произведения, которые коллектив исполнял на протяжении последних трехсот лет.

А сильно изменилась русская духовная музыка за эти три столетия?

Алексей Пузаков: Духовная музыка развивается, как и все искусство в целом. Барокко, классицизм - все это отражалось не только в архитектуре, изобразительном искусстве, но и в музыке. Влияние западноевропейской музыкальной культуры в последние 300 лет было особенно сильным. Но русская культура усваивала и создавала на основе того, что приходило с Запада, уже свои уникальные произведения. Во второй половине XIX века духовная музыка стала возвращаться к первоосновам. Новые композиции создавались на основе древних подлинных русских распевов. Особенно в этом преуспела московская школа духовной музыки, в авангарде которой стоял дореволюционный Московский синодальный хор и такие композиторы как Чайковский, Кастальский, Рахманинов... Очень интересен ХХ век, когда песнопения создавались вопреки запрету на публичное исполнение духовной музыки.

А нынешний, двадцать первый век?

Алексей Пузаков: Нынешний век - это целая плеяда композиторов, пишущих духовную музыку как в России, так и за рубежом. Наш хор исполняет, например, произведения митрополита Волоколамского Иллариона. Каждое новое поколение композиторов, певчих, регентов привносит что-то свое.

Фото: предоставлены Московским синодальным хором

Насколько понятна и близка такая музыка людям разных культур и вероисповеданий?

Алексей Пузаков: В век интернета границ для музыки не существует. Мы можем слушать лучшие хоры мира - как и во многих странах слушают, что исполняется в России. Идет довольно активный диалог между церквями. Не так давно мы исполняли ораторию "Андрей Рублев" итальянского композитора Марко Фризины. Сотрудничаем с греческим композитором Саввасом Каратзиасом, посвятившим ораторию Феофану Греку. Как видите, сакральное, глубокое духовное искусство одинаково интересно как на Востоке, так и на Западе. Это помогает лучше понимать друг друга.

Есть ли для вас разница, где выступать - в храме или концертном зале?

Алексей Пузаков: Разница лишь в том, что в храме она звучит как часть богослужения, а в концертном зале мы слушаем именно музыкальное произведение. Но где бы она ни звучала, духовная музыка звучит как молитва, как песня восхождения души к высшим сферам бытия.

Ваш хор был создан в 1721 году при Петре Первом. Прошли столетия, в стране менялись правители и политические системы, а хор живет по-прежнему. Благодаря чему?

Алексей Пузаков: Уточню: после революционных событий 1917 года хор был расформирован. Тогда закрыли все кремлевские храмы, в том числе, и Успенский собор, который был основным местом служения хора. Сегодня мы представляем возрожденный Московский синодальный хор. Третьего января 2010 года Святейший Патриарх Кирилл благословил возродить хор на базе церковного коллектива при храме Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Конечно, сегодня невозможно воссоздать в точности тот хор, который существовал до революции. В то время при хоре действовало музыкальное училище, готовившее будущих церковных регентов, певчих и композиторов. После упразднения хора эти функции на себя взяла Московская консерватория, а позже и Хоровое училище имени Свешникова. Сегодня мы открыли при хоре детское отделение, собрали юношеский и молодежные хоры. Все они существуют на добровольной, факультативной основе. Молодые люди приходят, остаются, а значит, жив интерес к русской духовной музыке.

Вы как-то сотрудничаете с другим старейшим российским хором - Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга?

Алексей Пузаков: После Петровских реформ оба хора были главными российскими профессиональными церковно-певческими коллективами. Но тогда столица была в Санкт-Петербурге, и более светской Певческой придворной капелле покровительствовала императорская семья. Синодальный хор считался более патриархальным. Сегодня между нами нет никакого соперничества, мы коллеги, вместе пропагандируем хоровое искусство.

Как вы пришли к духовной музыке?

Алексей Пузаков: Свое служение церковно-певческому искусству я начал в довольно молодом возрасте. Имел счастье трудиться под началом Николая Васильевича Матвеева, который через всю жизнь пронес традиции еще дореволюционного хора. Он возглавлял знаменитый хор храма Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". И именно в этом храме в 18 лет я стал впервые управлять хором (вторым левым хором), и это стало моим призванием. У меня нет сомнений в том, что хоровое искусство важно для России, для формирования русской души. Было бы здорово обучать хоровому пению в школах, это помогает развивать, помимо прочего, и лучшие человеческие качества - доброту, сострадание, внимание, чувство сопричастности к великому наследию русской культуры. Музыка вообще делает человека счастливее.

Пандемия, самоизоляция, ограничения - как хор переживает это непростое время?

Алексей Пузаков: Хор продолжает участвовать в богослужениях, которые проводятся в храмах и транслируются онлайн все эти месяцы. С осени, как только стало возможно, мы стали участвовать в публичных концертах. Творческая жизнь не останавливается. Но все санитарные нормы мы строго соблюдаем. Очень выручает онлайн, который используем и для общения, и для репетиций, и для выступлений. Особенно радостно, когда концерты объединяют коллективы разных стран и континентов. Хотя очень не хватает "живых" выступлений и общения с публикой.

Чем еще порадуете зрителей в свой юбилейный год?

Алексей Пузаков: Отмечать юбилей будем с размахом. Надеюсь, пандемия не сильно помешает. Пятого апреля у нас концерт в Большом зале Московской консерватории, в котором примут участие и другие известные хоры. В консерватории откроется выставка, пройдет научная конференция, посвященная творческому наследию Синодального хора. В мае запланировано выступление в Академической капелле Санкт-Петербурга. Всего будет много - книги, документальный фильм о хоре, фестиваль детских хоров. И наконец, двадцать пятого ноября в концертном зале "Зарядье" исполним кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский".