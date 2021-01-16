Сербия ожидает 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Сербия должна получить 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса во вторник, 19 января, заявил президент Александр Вучич.

Заявки на иммунизацию подали около 200 тысяч сербских граждан на сайте электронной администрации "е-Управа". В Сербии хотят привить от коронавируса 80 процентов населения для формирования коллективного иммунитета, передает радио Sputnik.

Госсекретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич 6 января уже сделали прививку от коронавируса российской вакциной.