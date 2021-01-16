Сертификат на товар можно проверить через приложение "Честный знак"

В ближайшее время в приложении "Честный знак" у всех товаров, внесенных в национальную систему маркировки, появится информация о документах, подтверждающих, что они прошли испытания на безопасность. Об этом рассказал глава Росаккредитации Назарий Скрыпник в интервью "РГ"

До конца первого квартала этого года в приложении "Честный знак" у всех товаров, внесенных в национальную систему маркировки, появится информация о документах, подтверждающих, что они прошли испытания на безопасность. Об этом рассказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в интервью "Российской газете".

Это приложение используется для считывания кодов обязательной маркировки товаров, которая призвана защитить покупателей от контрафактной продукции. По планам правительства, маркировка должна быть внедрена для большинства товаров до 2024 года. Через эту систему уже проходит вся обувь, некоторые виды одежды, другие товары, их перечень постоянно расширяется.

По словам Назария Скрыпника, с помощью приложения "Честный знак" уже сейчас можно проверить наличие действующего сертификата или декларации у части товаров.

"Росаккредитация начала путем взаимного обмена наполнять национальную систему маркировки данными о безопасности товаров, - сказал он. - Из реестров Росаккредитации передана информация о 4,3 млн сертификатов и деклараций".

Полностью интервью с руководителем Росаккредитации Назарием Скрыпником читайте в ближайших номерах "Российской газеты".