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Рубрика: Общество

Скончался профессор ВШЭ Анатолий Вишневский

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни, сообщает пресс-служба вуза.

Всю свою жизнь Анатолий Вишневский занимался проблемами демографии, считался лучшим специалистом России в этой сфере. "Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения", - отмечают коллеги ученого. Анатолий Вишневский принимал участие в работе крупнейших международных организаций - ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.

С 2007 года возглавлял созданный в ВШЭ институт демографии. Является автором более 500 работ, среди которых есть и художественные. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" Анатолий Вишневский был номинирован на Букеровскую премию.

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