Скончался профессор ВШЭ Анатолий Вишневский

Директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский скончался на 86 году жизни, сообщает пресс-служба вуза.

Всю свою жизнь Анатолий Вишневский занимался проблемами демографии, считался лучшим специалистом России в этой сфере. "Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения", - отмечают коллеги ученого. Анатолий Вишневский принимал участие в работе крупнейших международных организаций - ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.

С 2007 года возглавлял созданный в ВШЭ институт демографии. Является автором более 500 работ, среди которых есть и художественные. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" Анатолий Вишневский был номинирован на Букеровскую премию.