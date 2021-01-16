Снегопад привел к сбою авиасообщения в Москве

На фоне мощного снегопада, который обрушился на столичный регион в субботу, в аэропортах сбился график прилетов и вылетов.

По состоянию на середину дня, судя по данным "Яндекс. Расписания", в авиагаванях Москвы задержано 15 рейсов и еще пять отменено. В частности, в Домодедово выбились из расписания восемь рейсов, в Шереметьево - 4, во Внуково - 3. По Жуковскому данных об отменах и задержках нет.

В числе прочих задерживаются рейсы из Владикавказа, Калининграда, Петрозаводска и Антальи. Отметим, что сейчас во время непогоды ситуация в аэропортах гораздо лучше, чем во время коллапса 31 декабря, когда с утра прошел ледяной дождь.