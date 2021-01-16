"Спартак" и "Зенит" не смогли договориться о матче в Дубае

"Спартак" и "Зенит" не смогли договориться о проведении контрольного матча в Дубае. Клубы не сумели выбрать день для поединка.

Московский "Спартак" не принял предложение "Зенита" провести контрольный матч на сборах в Дубае. Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

"Спартак" отказался. Мы предложили - хотели бы сыграть с ними, учитывая все сложности, особенно со спарринг-партнерами, но у "Спартака" уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть", - цитирует Семака сайт "Зенита".

В "Спартаке" заявили, что стороны не смогли прийти к компромиссу по дате проведения этой встречи.

"Мы хотели играть 6 февраля, а они - 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться", - сказал ТАСС директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.