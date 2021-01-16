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16.01.2021 10:21
Рубрика: Экономика

Спорткомплекс ЦСКА ждет масштабная реконструкция

Текст: Юрий Гаврилов
Министерство обороны России начинает строительство нового современного спортивного комплекса. Он разместится в Москве на месте Ледового дворца спорта ЦСКА и прилегающей к нему территории. По информации ведомства, этот масштабный проект предполагает, в частности, возведение многофункциональной арены и ряда других спортивных объектов.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Известно, к примеру, что мультифункциональные хоккейные площадки будущего комплекса позволят обеспечить тренировочный процесс и проведение соревнований, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию.

Фото: Минобороны РФ
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Строителями также предусмотрят возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий.

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов накануне рассказал, что сейчас специалисты оценивают состояния всех объектов спортивной инфраструктуры ЦСКА, которые ждет перестройка. "Мы сориентированы министром обороны России и имеем его прямое поручение - все эти изменения должны быть направлены на улучшение существующих условий. То, что подлежит ремонту, - отремонтировать. То, что необходимо, - реконструировать. А то, что нужно построить новое, - построить", - объяснил первый замминистра. По его словам, в результате ЦСКА получит самые современные базы для подготовки спортсменов.

Цаликов особо подчеркнул, планы реконструкции и строительства новых объектов инфраструктуры ЦСКА обязательно будут обсуждать со спортивной общественностью. "Чтобы эти планы реализовать в нужном направлении, конечно, мы будем их обсуждать с непосредственными участниками процесса: с самими армейцами, с армейским клубом, с его активом", - сказал первый замминистра обороны

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков рассказал, что сейчас по поручению главы военного ведомства России определяется перечень первоочередных объектов этой масштабной стройки. Финансировать работы там собираются с нынешнего года. "В этот список войдут не только спортивные объекты Москвы. Речь также идет о Санкт-Петербурге, Севастополе, Чите и многих других городах", - заявил замминистра.

Панков подчеркнул, что реконструкция и строительств объектов будут идти одновременно с непрерывным тренировочным процессом спортсменов и воспитанников армейских спортшкол. "У нас есть четко обозначенные принципы - не нарушить работу ни одной спортивной школы, не нарушить работу спортивных команд", - отметил замминистра.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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