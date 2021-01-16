Стало известно, когда в Москве закончится снегопад

Синоптики обещают, что снегопад в столице продлится до конца субботы. Выпасть сможет до 10 см снега. Такой прогноз "РГ" дали в Метеобюро Москвы и области.

"К 15.00 в отдельных районах города выпало до 7 см снега, -рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - До конца суток выпадет ещё 2-4 см снега. Напомним, что за четверговый снегопад выпало более 14 см снега. Всего с начала января выпало около половины месячной нормы осадков".

В воскресенье снег не ожидают, а вот температура воздуха может опуститься до -24...-26 градусов. Днем около -20.

Как рассказали в комплексе городского хозяйства столицы, в 15.00 колонны спецтехники вышли на очередное сплошное механизированное подметание проезжей̆ части, тротуаров и дворовых территорий с последующей̆ противогололёдной обработкой проезжей части.

Работы по расчистке дорог и тротуаров от снега продолжатся и после завершения снегопада.

Напомним, что с начала зимы снегоплавильные пункты утилизировали более 250 тыс. куб. снега. А всего с начала зимы - свыше 1 млн. куб.