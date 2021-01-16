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16.01.2021 09:05
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" благодаря 35 спасениям Василевского

Текст: Максим Домчев

Голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский стал героем матча против "Чикаго", отразив 35 бросков по своим воротам.

Фото: AP Photo/Alex Gallardo
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"Молнии" во втором матче против "Чикаго" добились победы со счетом 5:2. Однако главным творцом успеха стал именно российский голкипер. Соперники нанесли по воротам Василевского 37 бросков и всего с двумя из них он не справился. При этом он несколько раз выручал команду, в казалось бы, безвыходных ситуациях. И именно россиянин стал первой звездой встречи.

В составе победителей отличились Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блейк Коулман, Янни Гурде и Стивен Стэмкос. У "Чикаго" голы на счету Алекса Дебринкэта и Патрика Кейна.

В другом матче "Оттава" нанесла поражение "Торонто" - 5:3. У победителей две голевые передачи сделал защитник Никита Зайцев. В составе "кленовых листьев" одной передачей отметился Илья Михеев.

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