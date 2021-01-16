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16.01.2021 01:42
Рубрика: В мире

Трамп получил высшую награду Марокко

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Дональд Трамп получил в пятницу высшую награду Марокко - Орден Мухаммеда. Американский лидер был удостоен ее за вклад в нормализацию отношений между королевством и Израилем.

Фото: AFP/Olivier Douliery
Трамп заявил о своем стремлении остановить бесконечные войны

Орден вручила посол Марокко в США принцесса Лалла Джумала Аляуи. Церемония, на которую не была допущена пресса, состоялось в Овальном кабинете Белого дома, сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный портал Le Desk. Орден Мухаммеда вручается только главам государств.

В декабре прошлого года Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. Это событие хозяин Белого дома называл историческим прорывом и огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. Позже была подписана Совместная декларация, подтверждающая намерение возобновить официальные контакты, установить дипломатические, мирные и дружественные отношения.

В мире США В мире Африка Марокко В мире Ближний Восток Израиль Дональд Трамп

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