Трамп получил высшую награду Марокко

Президент США Дональд Трамп получил в пятницу высшую награду Марокко - Орден Мухаммеда. Американский лидер был удостоен ее за вклад в нормализацию отношений между королевством и Израилем.

Орден вручила посол Марокко в США принцесса Лалла Джумала Аляуи. Церемония, на которую не была допущена пресса, состоялось в Овальном кабинете Белого дома, сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный портал Le Desk. Орден Мухаммеда вручается только главам государств.

В декабре прошлого года Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. Это событие хозяин Белого дома называл историческим прорывом и огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. Позже была подписана Совместная декларация, подтверждающая намерение возобновить официальные контакты, установить дипломатические, мирные и дружественные отношения.