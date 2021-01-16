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16.01.2021 08:04
Рубрика: В мире

Трамп распорядился сократить государственные закупки из КНР

Текст: Александр Саможнев
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп поручил федеральному правительству разработать меры для снижения к минимуму закупок китайских товаров, сообщил помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Фото: Philip FONG / AFP
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В заявлении, распространенном Белым домом, говорится, что глава администрации дал указание ведомствам и управлениям провести обзор законов, постановлений и программ с целью сокращения объемов закупки товаров и услуг КНР со стороны федерального правительства.

"Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США ради получения персональных данных, военных планов и других данных при помощи киберпространства и иных средств", - цитирует ТАСС О'Брайена. В этой связи Вашингтон должен принять необходимые меры для снижения риска шпионажа со стороны Китая.

В середине декабря КНР призвала США перестать оказывать давление на китайские компании и нарушать их законные интересы, а также прекратить политизировать вопросы торговли и нарушать правила справедливой конкуренции.

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