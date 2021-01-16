Три кинематографиста из России вошли в программу Berlinale Talents

71-й Берлинский кинофестиваль распространил новости. В частности - о том, что, как и было объявлено ранее, с 1 по 5 марта будет работать кинорынок EFM - в виртуальном формате. И ежегодная программа, направленная на поиск и развитие молодых талантов со всего мира, будет проводиться - также онлайн - в рамках этого рынка.

Сейчас же фестиваль рассказал, что для этого "возведут" специальный цифровой зал, а проходящие в нем события будут транслироваться для участников всех стран. Три тысячи кандидатов подали свои заявки на участие в программе. В итоге отобрали 200 человек из 65 стран. И среди них - тройка молодых российских талантов. Нашу страну будут представлять продюсер Егор Одинцов, сценарист Лиза Цыганова и актриса Анастасия Решетникова. На данный момент в программе 14 актеров, 103 режиссера, 50 продюсеров, 51 сценарист. Цифры по другим специальностям приводить не будем - эти для наглядности, каким именно был отбор.

"Меня взяли на Berlinale Talents! Это хорошая новость. К сожалению, он пройдёт в онлайн-формате. Это менее радостная новость. Но всё-таки круто)) Хотя странно, конечно, это всё. Первый мой Котбус в прошлом году прошёл онлайн, а теперь вот первый (и последний) Berlinale Talents! Кстати прикольно, что организаторы при этом написали, что будут рады, если кто-то из участников решит и сможет приехать в Берлин, но во всех мероприятиях всё равно нужно будет участвовать онлайн. Более того, они обещали прислать рекомендацию, как обустроить своё рабочее место!Короче, с одной стороны, год начинается хорошо, с другой - всё ещё в онлайн-формате. .." - написал у себя в соцсетях по этому поводу продюсер Егор Одинцов, известный по таким картинам, как "Свидетели", "Конференция" и другим (редакция - авторская).

Егор Одинцов, несмотря на молодость, также является генеральным продюсером Московского еврейского кинофестиваля.

Актриса Анастасия Решетникова - выпускница ГИТИСа, на ее счету около 20 проектов. Вот уже 6 лет, как девушка живет в Нидерландах, снимается в кино и является членом международного Сообщества русскоговорящих актеров Casting Bridge. "Поверила бы я, если бы 10 лет назад, мне, студентке третьего курса ГИТИСа, ещё только задумающейся об изучении английского языка, кто-то сказал, что однажды я войду в число 250 участников программы молодых талантов со всего мира? И только 15 из них - актеры! Конечно же, нет. Могу сказать одно. Очень важно продолжать работать и не сдаваться. Особенно когда ощутимых результатов всё нет и нет. А ещё, хорошо когда есть единомышленники, которые стремятся к тем же целям и поддерживают друг друга на этом пути", - говорит Анастасия (редакция - авторская).

Лиза Цыганова - из Петербурга, выпускница СПбГИКиТ. В прошлом году заявила о себе на "Кинотавре" - принимала участие в питчинге с проектом сериала "Варя". Также она - автор сценария веб-сериала "Приятный человек" и редактор киноконкурсов платформы для молодых талантов Potential.