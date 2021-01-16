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16.01.2021 09:00
Рубрика: Общество

Три причины сдавать ЕГЭ по профильной математике

Текст: Ирина Ивойлова
1 февраля заканчивается срок подачи заявлений на ЕГЭ. Никаких изменений по датам на этот счет пока не объявлено, так что просчитываем варианты поступления в вузы и обращаем самое пристальное внимание на… ЕГЭ по профильной математике.

Три причины выбрать ЕГЭ по математике

Минпросвещения не будет вносить изменения в задания ЕГЭ-2021

Первая. ЕГЭ по профильной математике на очень большом количестве вузовских специальностей и направлений - в числе однозначно обязательных для всех вузов, как и ЕГЭ по русскому языку (а вот с третьим экзаменом ситуация другая. О ней расскажем ниже). Каких больших групп направлений подготовки это касается? "Математика, информационные науки и технологии", "машиностроение, автоматизация и робототехника", "энергетика и электротехника", а также касается специальностей, связанных с транспортом, строительством, экономикой. К слову, именно на эти направления выделено самое большое количество бюджетных мест.

Вторая. Представьте себе, на таких вроде бы нематематических направлениях, как "промышленное рыболовство", "ландшафтная архитектура", "управление персоналом", "реконструкция и реставрация архитектурного наследия" и даже "сервис" (!) от абитуриента в вузах потребуют ЕГЭ по математике.

Третья. Есть специальности, где ЕГЭ по математике не является обязательным абсолютно для всех вузов, НО (!) учебное заведение теперь имеет право добавить математику в качестве третьего экзамена из списка предложенных. Например, вы собираетесь поступать на "психологию" - популярное, перспективное направление, которое есть во многих вузах. Два ЕГЭ обязательны на "психологии" абсолютно для всех вузов. Это ЕГЭ по русскому языку и биологии, а вот третьим экзаменом может быть обществознание, иностранный язык или… математика. В Санкт-Петербургском госуниверситете, например, на "психологии" от вас попросят именно ЕГЭ по математике (плюс русский и биология). А вот в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете абитуриентам вместо математики нужно будет принести ЕГЭ по обществознанию.

Фото: iStock
ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

Хотите быть режиссером или продюсером? Готовьтесь, что будут вузы, которые потребуют не только ЕГЭ по русскому и литературе, но, возможно, и по профильной математике. Неожиданно? Но дела обстоят именно так. Как узнать, какие ЕГЭ нужны вузам на ваших специальностях? Самый надежный способ - зайти самому на сайт выбранного вуза и изучить список экзаменов. Советуем поторопиться, до 1 февраля не так уж далеко.

PS. Если уж совсем дела с математикой обстоят туго, сдавайте ЕГЭ по информатике. Информатику в качестве третьего предмета тоже наверняка будут спрашивать на многих специальностях.

Общество Образование ЕГЭ в России

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