Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"

В Аргентину прибыла вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Самолет "Аргентинских авиалиний" после беспосадочного перелета длительностью 16 с половиной часов доставил в Буэнос-Айрес 300 тысяч доз второго компонента, разработанного Институтом Гамалеи препарата.

Напомним, первая партия была доставлена в страну еще 24 декабря прошлого года, а уже 29-го началась вакцинация. По последним данным местного министерства здравоохранения первую дозу вакцины уже получили более 200 тысяч человек.

Вся транспортная логистика, с учетом вылета, погрузки и обратного перелета, заняла около 40 часов, что, по словам представителей авиакомпании, является рекордным. Как отмечал ранее глава авиаперевозчика Пабло Сериани, рейсы за вакциной стали самыми длинными перелетами в истории компании, выполненными без промежуточных посадок.

Между тем сегодня стало известно, что в Аргентине выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Он был обнаружен у местного гражданина, который еще в конце декабря прибыл в страну из Великобритании, а немногим ранее побывал в Австрии и Германии. На момент пересечения границы симптомов заболевания у него не было, однако тест на коронавирус дал положительный результат. Как заявил министр науки, технологий и инноваций Аргентины Роберто Сальваресса, ответственные службы продолжают отслеживать ситуацию с возможным распространением этого штамма коронавируса.