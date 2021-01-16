Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"

Напомним, первая партия была доставлена в страну еще 24 декабря прошлого года, а уже 29-го началась вакцинация. По последним данным местного министерства здравоохранения первую дозу вакцины уже получили более 200 тысяч человек.
Вся транспортная логистика, с учетом вылета, погрузки и обратного перелета, заняла около 40 часов, что, по словам представителей авиакомпании, является рекордным. Как отмечал ранее глава авиаперевозчика Пабло Сериани, рейсы за вакциной стали самыми длинными перелетами в истории компании, выполненными без промежуточных посадок.
Между тем сегодня стало известно, что в Аргентине выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Он был обнаружен у местного гражданина, который еще в конце декабря прибыл в страну из Великобритании, а немногим ранее побывал в Австрии и Германии. На момент пересечения границы симптомов заболевания у него не было, однако тест на коронавирус дал положительный результат. Как заявил министр науки, технологий и инноваций Аргентины Роберто Сальваресса, ответственные службы продолжают отслеживать ситуацию с возможным распространением этого штамма коронавируса.
Descarga completa👏🏼. Otras 300 mil vacunas llegaron al país. #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/6x6yGaTtGu— Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) January 16, 2021