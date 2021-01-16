В Facebook запретили анонсы мероприятий перед инаугурацией Байдена

Администрация социальной сети Facebook отказала лицам и группам в регистрации новых мероприятий в центре Вашингтона с настоящего времени и до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Компания также временно запрещает вести трансляцию с места событий.

Запрет касается "всех новых мероприятий в Facebook вблизи Белого дома и здания Конгресса США", говорится в заявлении компании. Сотрудники удалят информацию об уже запланированных мероприятиях. Ограничения коснутся также пользователей за пределами США. Они не смогут организовать в стране какие-либо собрания через соцсеть. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Напомним, сторонники действующего президента Дональда Трампа 6 января устроили штурм Капитолия, чтобы противостоять утверждению в Конгрессе итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.