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16.01.2021 13:00
Рубрика: В мире

В Facebook запретили анонсы мероприятий перед инаугурацией Байдена

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Jeff Chiu, File Фото: AP Photo/Jeff Chiu, File
Фото: AP Photo/Jeff Chiu, File

Администрация социальной сети Facebook отказала лицам и группам в регистрации новых мероприятий в центре Вашингтона с настоящего времени и до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Компания также временно запрещает вести трансляцию с места событий.

Фото: AP Photo/Shafkat Anowar
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Запрет касается "всех новых мероприятий в Facebook вблизи Белого дома и здания Конгресса США", говорится в заявлении компании. Сотрудники удалят информацию об уже запланированных мероприятиях. Ограничения коснутся также пользователей за пределами США. Они не смогут организовать в стране какие-либо собрания через соцсеть. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Напомним, сторонники действующего президента Дональда Трампа 6 января устроили штурм Капитолия, чтобы противостоять утверждению в Конгрессе итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

В мире США Компании Информационные технологии Facebook Выборы президента США-2020

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