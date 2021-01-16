В Карабахе за сутки вакцинировали около 100 российских миротворцев

В субботу Минобороны РФ сообщило, что военные медики российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе начали вакцинировать наших военных, несущих службу на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон.

"В течение суток выездные бригады медиков провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Карабаха", - отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в дислоцированный на Южном Кавказе медицинский отряд спецназначения Минобороны РФ в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивают сохранность вакцины "Спутник-V" при транспортировке, доставили около 2 тысяч доз препарата. По словам начальника медицинской службы нашего миротворческого контингента подполковника Олега Богаева, этого количества достаточно, чтобы привить весь личный состав.

Используют эту вакцину в два этапа. На первом - с 14 по 31 января - всем российским миротворцам введут первый компонент "Спутника-V". А с 1 по 28 февраля военных ждет повторная прививка. В первую очередь в Карабахе вакцинируют представителей командования миротворческого контингента и военнослужащие медицинских подразделений.