В Нью-Йорке сожгли исторический дом Церкви сатаны

Так называемая Церковь Сатаны потеряла один из своих главных объектов культа - исторический "Дом Хэллоуина", который находится к северу от Нью-Йорка. По словам представителей местной полиции, объект был подожжен неопознанным злоумышленником. На кадрах видеонаблюдения запечатлен мужчина в капюшоне и с маской на лице, который подошел к дому около пяти утра с двумя канистрами с неким топливом, разлил огнеопасную жидкость на крыльцо и поджег ее. Два человека, который в этот момент находились в здании, сумели вовремя выбежать из него и не пострадали.

Дом, построенный в 1900 году, изначально принадлежал семье Аддамс (фамилия удивительным образом совпадает с персонажами известного фильма про безумную семейку). Он использовался для обрядов местных приверженцев сатанинского культа, сообщает Poughkeepsie Journal. Один из членов церкви сравнил поджог с терактом. "Все в шоке и все в округе обеспокоены, - сказала газете член церкви по имени Исида Вермут. - Кто бы это ни сделал, мы все будем прокляты. Теперь для нас настанет ад и придет время платить". Дом на Саут-Клинтон-стрит внутри был украшен пугающими обывателя скульптурами дьявола с рогами. На подъездной дорожке к дому десятилетиями стоял катафалк, а над укрытием для машин висела вывеска "Гараж дьявола".

Экзотический дом служил местом сбора для празднования сатанистами Хэллоуина и демонстрировал убеждения его давнего бывшего владельца, Джо Мендилло, члена Церкви Сатаны, который умер в прошлом году. "Маловероятно, что дом будет восстановлен из-за обширного ущерба от пожара", - сказал Питер Гилмор, служитель Церкви Сатаны, живущий в квартале, который его единомышленники называют "районом колдовства".