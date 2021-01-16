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16.01.2021 15:24
Рубрика: Культура

В Новой опере пройдет VIII Крещенский фестиваль

Текст: Северьян Цагарейшвили
Сергей Поляков в роли Германа в сцене из оперы "Пиковая дама" режиссера Юрия Александрова в рамках открытия Крещенского фестиваля. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Сергей Поляков в роли Германа в сцене из оперы "Пиковая дама" режиссера Юрия Александрова в рамках открытия Крещенского фестиваля. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Сергей Поляков в роли Германа в сцене из оперы "Пиковая дама" режиссера Юрия Александрова в рамках открытия Крещенского фестиваля. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Крещенский фестиваль - не только многолетний новогодний ритуал Новой Оперы и один из лучших столичных оперных фестивалей, но и оммаж основателю театра - дирижеру Евгению Колобову. В этом году фестиваль пройдет в восьмой раз и будет приурочен к 75-летнему юбилею маэстро.

Фото: предоставлены Московским синодальным хором
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Как и прежде, в этом году на сцене Новой оперы в программе фестиваля - классические спектакли театра в оригинальных авторских редакциях маэстро Колобова, концертные программы с участием знаменитых певцов и музыкантов, премьерные исполнения. Организаторы решили посвятить афишу, посвященную Евгению Колобову, его двум любимым музыкальным направлениям - русскому и итальянскому репертуару.

Открытие фестиваля состоится 19 января - в день православного праздника Крещения Господня и в день рождения маэстро Колобова. На сцене Новой оперы прозвучит одно из величайших духовных сочинений мирового репертуара - "Реквием" Джузеппе Верди. Эта партитура, в которой монументальность музыкальной ткани переплетается с чисто "оперным" драматизмом личных переживаний, была одним из любимых сочинений Колобова. И в день 75-летия маэстро заупокойную мессу исполнят солисты, хор и оркестр театра под управлением нового главного дирижера театра - Александра Самоилэ.

Итальянская опера представлена в афише двумя названиями - "Пиратом" Беллини и "Силой судьбы" Верди в концертных исполнениях. Ранний беллиниевский шедевр "Пират", написанный за четыре года до возвышенно-трагедийной "Нормы" и лирически-пасторальной "Сомнамбулы", отличается изумительной пластичностью мелодики и прозвучит 23 января в авторской редакции и оркестровке Колобова: она была создана по клавиру и фрагментам партитуры, найденным в библиотеке Мариинского театра. А 29 января московские меломаны услышат "Силу судьбы", единственное вердиевское сочинение, написанное специально по заказу российского театра (Мариинского). Эта опера Верди - одно из знаковых произведений в жизни Евгения Колобова, постановку которого он в свое время осуществил в Мариинском театре.

Фото: предоставлено Театром оперы и балета им. М. Джалиля
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Не обошлось в этом году и без одного из самых известных спектаклей Новой оперы - "Евгения Онегина" Чайковского в необычной авторской версии маэстро. Евгений Колобов выбрал оригинальный финал, написанный композитором. Постановка идет в первозданном виде с 1996 года и в очередной раз станет данью памяти отцу-основателю театра. Также 22 января на Крещенском фестивале прозвучит хоровое сочинение Рахманинова "Литургия св. Иоанна Златоуста", стилистически предвосхищающее рахманиновское знаменитое "Всенощное бдение". Наконец, вечер 30 января будет посвящен романсам Чайковского и Рахманинова в свободном оркестровом переложении Евгения Колобова.

Отдельным событием фестиваля, несколько выходящим за рамки его концепции, станет исполнение "Тристана и Изольды" Вагнера в сценической версии Николы Рааб (24 января). Этот спектакль, поставленный в 2013 году, стал первой московской постановкой этой оперы Вагнера, интересной тем, что в спектакле использовались эскизы декораций Альфреда Роллера, созданные для легендарного спектакля "Тристан и Изольда" в Венской опере (1903, дирижер и режиссер Густав Малер). За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель постановки, главный приглашенный дирижер театра Ян Латам-Кениг: в 2014 году он получил премию "Золотая маска" именно за эту работу.

Справка "РГ"

Два события фестиваля - концертные исполнения "Пирата" и "Силы судьбы" - будут транслироваться в режиме онлайн на YouTube-канале театра, на его официальном сайте и в социальных сетях.

Культура

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