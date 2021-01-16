В Россию вылетят 17 спецрейсов с задержавшимися в Германии специалистами

В феврале и марте ожидаются 17 дополнительных рейсов в Москву с немецкими высококвалифицированными специалистами и техниками. Пандемия коронавируса помешала им вернуться к своим обязанностям. Рейсы будут выполняться из Франкфурта в аэропорт Домодедово в Москву.

По данным Российско-германского информационного бюллетеня от 15 января, процесс утверждения списков пассажиров затягивается. В этой связи официального разрешения на полеты еще не получено. Специальные рейсы являются результатом инициативы посольства ФРГ, Российско-германской внешнеторговой палаты и авиакомпании Lufthansa.

В конце июля прошлого в Москву спецрейсом в аэропорт Домодедово прибыли более 150 немецких и европейских топ-менеджеров. Это был четвертый по счету деловой десант с начала пандемии. Среди пассажиров, в том числе, находились руководители концернов.

Между тем, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, объем чистых инвестиций немецкого бизнеса в России в третьем квартале прошлого года составил почти 700 миллионов евро, свидетельствуют данные Бундесбанка.

Инвестиции из Германии продемонстрировали неожиданно высокие темпы роста при сравнении объемов притока и оттока капитала. "Компании видят большие рыночные перспективы и высокий потребительский потенциал в России, которая имеет здоровые государственные финансы и низкий уровень госдолга по отношению к ВВП", - комментировал президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле.