В США "британский" штамм коронавируса в марте станет основным

Американские специалисты считают, что в марте этого года новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании, может стать наиболее распространенным на территории США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В 15 штатах зафиксировано уже 88 случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса. При этом есть доказательства, что данная разновидность распространяется быстрее, чем другие. Использованная американскими экспертами модель свидетельствует о том, что число людей, заразившихся данным штаммом, будет стремительно расти, а марте станет преобладающим, пишет ТАСС.

По оценке специалистов, это может создать "угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения". Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число жителей США.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше 391,6 тысячи человек. По этим показателям Соединенные Штаты являются лидерами в мире.