Василий Лановой отмечает 16 января 87-летие

Среди ролей, прославивших Василия Ланового, - Павка Корчагин в "Как закалялась сталь", Вронский в "Анне Карениной", генерал Вольф в "Семнадцати мгновениях весны", Иван Варавва в "Офицерах". Василий Семенович награжден специальным призом Президента Беларуси Александра Лукашенко "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве", церемония прошла в 2008 году на XV Минском международном кинофестивале "Лiстапад".

Василий Семенович, вы дитя войны. Что помните о том страшном времени?

Василий Лановой: 20 июня 1941 года мы приехали к дедушке под Одессу. А утром 22-го, когда вышли из поезда, увидели, как летели самолеты бомбить Одессу. Мне было семь лет, младшей сестре - четыре годика, старшей - десять. Дед смотрел в небо и сказал: "Гудилы, гудилы и на Одессу полетилы".

Война катком прошлась по моему детству. Я видел, как шло отступление наших. Сначала отступали плотной колонной. Скоро мы увидели первых раненых и окровавленных солдат. Они шли не только по дороге, но и, срезая углы, напрямик, маленькими группами. Потом появились немецкие мотоциклисты. Они ехали с губными гармошками, в касках, пели песни, ели яблоки. Остановились, постреляли вверх - им никто не ответил, тогда они выпустили ракету, что дорога свободна. Скоро показалась большая колонна машин. Три с половиной года мы с родителями жили врозь, ничего не зная друг о друге.

Победу помните?

Василий Лановой: Не забуду, как ждали сводок Информбюро. Как после позывных на мелодию из песни "Широка страна моя родная" сообщили о взятии Берлина. До сих пор слышу по всему дому раскатистое: "Берлин взяли! Взяли Берлин!" Впечатления о войне пригодились мне в работе на фильмами о Великой Отечественной.

Вас могли убить в немецкой оккупации.

Василий Лановой: У нас в хате стоял немец. Он подарил мне ремень. Я вышел с ним на улицу, а мимо ехал другой немец на мотоцикле : "Отдай!" А я ни в какую. Тогда он дал очередь из автомата прямо у меня над головой. После этого я стал заикаться. Врач посоветовал петь протяжные украинские песни. Так и вылечился. Память о войне у меня на всю жизнь. Поэтому для меня лучшие стихи - военные, лучшая проза - военная, лучшие фильмы - военные. В оккупации учитель читал нам Николая Островского на украинском языке "Як гуртувалась сталь". Мы закрывали дверь класса на ножку стула.

Война наложила печать на всю мою жизнь. Семья воссоединилась в сорок четвертом. В сорок шестом, чтобы прокормиться, мама шила сумки, а я носил их на рынок продавать. Так что воспитание получил "земное" - потому и выстоял.

Если бы не пошли в артисты, стали бы журналистом?

Василий Лановой: После школы, которую окончил с золотой медалью, я поступил на факультет журналистики Московского госуниверситета. Но не проучился там и полгода - сбежал в Щукинское училище.

В первые годы работы в театре вы активно играли полководцев.

Василий Лановой: Среди военных встречаются потрясающие люди. Но главное - у нас с ними была общая молодость, это люди моего поколения. Фильм "Офицеры" совпал и с моим ощущением того времени.

Я люблю Минск, белорусы возродили свой родной город после войны, сделали его чистым и необычайно красивым

Роль Павки Корчагина стала второй в вашей актерской кинобиографии. Скажите, роли чему-то учат их исполнителей?

Василий Лановой: Я жил Павкой, брал с него пример, он давал мне силы, учил упорству, терпению и терпимости.

А вы сами какую роль считаете самой значимой?

Василий Лановой: Павел Корчагин - пример удивительной преданности Родине. Работа над этой ролью стала самым счастливым временем в моей актерской судьбе. Сближало меня с Павкой еще и то, что мы были с ним примерно одного возраста. Профессия актера - уникальная. Она влияет на душу и мировоззрение. Она сродни профессии учителя. Настоящий актер - голос своего времени.

Вы снимались в "Семнадцати мгновениях весны", где исполнили роль обергруппенфюрера СС Карла Вольфа .

Василий Лановой: Режиссер Татьяна Михайловна Лиознова приезжала ко мне дважды, но я был занят в театре, поэтому упорно отказывался. Лиознова не отступала. Я сдался, когда услышал поразившую меня фразу о моем герое: "Он не враг, он противник, мощный и умный". И я создавал именно такой образ. Автор сценария популярный советский писатель Юлиан Семенов встретился с Вольфом в Германии. Вольф был тогда уже очень старым и толстым. Семенов спросил у него: "Вы смотрели фильм "Семнадцать мгновений весны"? Как вам нравится актер, сыгравший вас? "Абсолютно не похож", - сказал Вольф. На что Семенов возразил: "Вы должны быть счастливы, что вас сыграл наш худой Лановой".

Вы не раз бывали в Беларуси. Шесть лет назад - на съемках фильма "Честь никому", посвященного 60-летию Минского суворовского военного училища. Обычно, приезжая в Минск, вы идете к памятнику Пушкину на набережной Свислочи, чтобы поклониться. Памятник создан скульпторами Юрием и Григорием Ореховыми - лауреатами премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2010 год.

Василий Лановой: Я люблю Минск. Белорусы возродили свой родной город после войны, сделали его чистым и необычайно красивым. А кланяюсь Александру Сергеевичу потому, что это мой любимый поэт.

Стихи Пушкина вы читали и на благотворительном концерте "Героям Ржева посвящается" в зале имени Чайковского в Москве. Средства от концерта пошли на создание Ржевского мемориала советскому Солдату. Сейчас работы уже закончены. Как вы оцениваете памятник?

Василий Лановой: Он грандиозный. Это собирательный образ советского солдата. Я три года жил в немецкой оккупации и от немцев впервые услышал слова "Ржев" и "Сталинград". Невозможно представить, сколько мужества и героизма понадобилось, чтобы победить фашизм. Мы отстояли свою землю, свою культуру, свой язык. Время необратимо, уходят те, кто завоевал нам Победу. Поэтому хоть в малой доле мы должны отдать им долг.

Восьмого мая по телевидению покажут фильм "Ржев" Игоря Копылова - о сражении в районе Ржевско-Вяземского выступа в 1942 году. Однако есть мнение, что молодежь не должна знать о том, какой ценой завоевана победа подо Ржевом.

Василий Лановой: Благодаря героизму наших солдат мы отстояли Москву. Ржев перекрывал путь немцам к столице. И Ржевский выступ остался за нами, Москва была спасена.

В этом году "Бессмертный полк" пройдет онлайн.

Василий Лановой: Выйдите на балкон с портретом своего героя, помолчите в память о нем. Цель этой акции - единение наших народов.

Вот уже 48 лет Василий Лановой женат на ведущей актрисе Театра имени Вахтангова Ирине Купченко. Фото: Photoxpress

Визитная карточка

Народный артист СССР Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Первые уроки сценического мастерства получил в 1947 году в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. Школу окончил с золотой медалью. В кино дебютировал в 1954 году; на сцене Академического театра имени Евгения Вахтангова, который стал единственным в его творческой судьбе, с 1957 года. В кино и театре сыграл более 100 ролей. В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина. В 1972 году женился на актрисе театра имени Вахтангова Ирине Купченко, с которой вместе до сих пор. В 1979 году озвучил многосерийный документальный фильм "Великая Отечественная", созданный под руководством Романа Кармена. Признанный мастер художественного слова. Творческие программы Василия Ланового включают поэзию Блока, Ахматовой, Маяковского, Пушкина. Более 20 лет возглавляет Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека". Василий Семенович Лановой - сопредседатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", в рамках которого дал более ста концертов.