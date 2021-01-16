Вячеслав Бутусов и его группа освежат в памяти хиты НП, Лигалайз презентует новый альбом, где нет места компромиссам, а оркестр "Русская филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI века" заставят поверить в любовь даже чугунную статую.

Кто играет: Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Эта музыка будет вечной" - похоже, слова Ильи Кормильцева стали пророческими. Вот уже несколько десятилетий Вячеслав Бутусов делает песни Nautilus Pompilius вечными без замены батареек. На концерте в ГЛАВКЛУБЕ капитан флагманского корабля русского рока исполнит их со своей новой группой "Орден Славы" в новых аранжировках. Оригинальная сценография, ностальгический видеоряд и, конечно, гипнотический голос Бутусова перенесут из 80-х прошлого века в 20-е века нынешнего, наполняя старые песни новым смыслом.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 22 января; 2 800 - 15 000 руб.

Фото: ИП Камакин П.Н.

Кто играет: Лигалайз.

Что играет: Рэп.

Почему идти: Большинство отечественных рэперов различаются разве что кличками - по крайней мере, в понимании человека, чьи музыкальные пристрастия не ограничены только хип-хопом. Но, как и в любом жанре, в рэпе есть личности, расширяющие его границы: их произведения - благодаря вкусу, искренности или остроумию - со временем начинают относить просто к хорошей музыке, а не к определенному жанру. Андрей Меньшиков, он же Лигалайз - один из таких исполнителей. Бывший соратник Децла и Влада Валова и обладатель премии MTV Russia Music Awards презентует в клубе "16 Тонн" новый альбом ALI, где нет места компромиссам.

Где, когда, сколько: Клуб "16 Тонн"; 21 января; 1 200 - 2 500 руб.

Фото: пресс-служба оркестра "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI века".

Что играет: "Татьянин день". Песни о любви.

Почему идти: Свой 20-й юбилейный оркестр "Русская филармония" начинает с фестиваля "БИС!!!", который пройдет в Доме Музыки. В его программу вошли лучшие проекты оркестра, уже завоевавшие любовь публики. Откроет фестиваль концерт "Русской филармонии" и Арт-проекта "ТенорА XXI века", посвященный Татьянину дню. В их исполнении "Лебединая верность", "Аленушка", "Королева красоты", "Эти глаза напротив" и другие песни о любви заставят поверить в это прекрасное чувство даже чугунную статую.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 22 января; 1 000 - 5 000 руб.