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16.01.2021 12:14
Рубрика: Власть

Владимир Путин пожелал здоровья отмечающему 87-летие Василию Лановому

Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 87-летием. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Фото: Кадр из фильма "Офицеры / Киностудия им. М. Горького
О чем мечтает народный артист СССР Василий Лановой

"Вы посвятили свою жизнь служению искусству и на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу. Ваше яркое, многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодежи достойны самого глубокого уважения", - подчеркнул глава государства, пожелав имениннику здоровья, успехов и благополучия.

Василий Лановой родился 16 января 1934 г. в Москве. Помимо многочисленных театральных ролей он широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости" по пьесе Лии Гераскиной (1954).

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