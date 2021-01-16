Власти Москвы призвали водителей к осторожности из-за снегопада

Москву снова завалило снегом, и столичный департамент транспорта обратился к водителям с просьбой пересесть на общественный транспорт.

Вместе с обильным снегом в столичном регионе продолжается сильное похолодание, гололедица и снежные заносы, обращают внимание в дептрансе. В такую погоду на дороге рекомендуется держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, соблюдать скоростной режим. "Если можете, пользуйтесь городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее расчищали дороги", - призывают представители департамента.

Пока движение в городе относительно свободное - всего 3 балла из 10 по шкале "Яндекса". Утром ситуацию на МКАД осложнила авария на 5 километре, где рядом со съездом на Носовихинское шоссе столкнулись две машины. Сейчас последствия ДТП ликвидированы, МКАД снова поехал.