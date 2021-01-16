Новости

Роспотребнадзор: Снижение антител к COVID-19 не снижает защиту 10:46
Власти Москвы призвали водителей к осторожности из-за снегопада 10:31
И.о. главы Пентагона выразил уважение российским военным 10:18
Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой" 10:03
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2" 09:34
"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" благодаря 35 спасениям Василевского 09:05
Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США 08:55
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Питтсбургом" 08:48
Россиянам рассказали об опасности долгого хранения новогодних елок 08:41
Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей 08:40
Трамп распорядился сократить государственные закупки из КНР 08:04
Мэр Нью-Йорка заявил о нехватке вакцины от COVID-19 07:52
Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса 07:47
Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель" 07:43
На МКС приостановлены поиски второго места утечки воздуха 06:44
Министр здравоохранения США подал в отставку после атаки на Капитолий 06:40
Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование "Спутника V" 06:18
Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН 05:42
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us 05:41
В США "британский" штамм коронавируса в марте станет основным 05:19
США сократили численность своего контингента в Ираке и Афганистане 04:36
Минфин США выплатит крупным авиакомпаниям 12 миллиардов долларов 04:32
В США не стали обвинять протестующих в намерении убить конгрессменов 03:53
В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах 03:46
CNN: Трампа проводят пушечным салютом и военным оркестром 03:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
16.01.2021 10:31
Рубрика: Общество

Власти Москвы призвали водителей к осторожности из-за снегопада

Текст: Сергей Бабкин

Москву снова завалило снегом, и столичный департамент транспорта обратился к водителям с просьбой пересесть на общественный транспорт.

Фото: РИА Новости
Страну накрыли небывалые снегопады и морозы

Вместе с обильным снегом в столичном регионе продолжается сильное похолодание, гололедица и снежные заносы, обращают внимание в дептрансе. В такую погоду на дороге рекомендуется держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, соблюдать скоростной режим. "Если можете, пользуйтесь городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее расчищали дороги", - призывают представители департамента.

Пока движение в городе относительно свободное - всего 3 балла из 10 по шкале "Яндекса". Утром ситуацию на МКАД осложнила авария на 5 километре, где рядом со съездом на Носовихинское шоссе столкнулись две машины. Сейчас последствия ДТП ликвидированы, МКАД снова поехал.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях "оголтелой цензурой"
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Комитет ВОЗ высказался против обязательной вакцинации перед поездками
На Украине сфера обслуживания перейдет с 16 января на украинский язык
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы