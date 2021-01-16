Андрей Бочкарёв: Жители почти 500 домов в СВАО получат новые квартиры по программе реновации

В программу реновации включено 499 домов на северо-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чтобы организовать волновое переселение, в том же округе подобрано 65 стартовых площадок для строительства новых домов. В этой зоне реновации сейчас живут 86,5 тысячи человек.

"Новоселы улучшат качество своей жизни, не меняя привычной среды. Рядом с новостройками будут детские сады, школы и поликлиники. При необходимости в кварталах строятся дополнительные объекты социальной инфраструктуры, появляются небольшие магазины, различные сервисы и центры услуг", - сказал Андрей Бочкарев.