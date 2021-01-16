Вокруг мемориала "Бухенвальд" разгорелся серьезный скандал

В Германии любители зимних развлечений пристрастились устраивать катание на санках в районе, прилегающему к мемориалу "Бухенвальд", и даже в местах захоронений жертв нацизма. Об этом пишет газета Welt.

Руководство мемориала бьет тревогу и намерено усилить охрану музейного комплекса, который хранит память о погибших здесь. Более 76 тысяч заключенных мужчин, женщин и детей во времена немецкого нацизма были уничтожены в Бухенвальде и его филиалах.

Памяти этих узников и посвящен построенный после войны на месте бывшего концлагеря Бухенвальд мемориальный комплекс. И вот теперь вдруг - катание на санках на могилах погибших.

Подобное времяпрепровождение соотечественников возмутило руководителей мемориала. Не только простым нарушением правил посещения музея, но и диким кощунством назвали они спортивные забавы на прилегающей к мемориалу территории. По словам работников мемориала, эти игрища должны быть запрещены, а граждан, не придерживающихся соответствующих условий, необходимо строго наказывать.