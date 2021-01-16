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16.01.2021 07:43
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель"

Текст: Оксана Грибанова

Кашель, от которого страдают заболевшие коронавирусом, очень похож на тот, который обычно ощущают по утрам курильщики. Только в первом случае человека изнурительный симптом мучает в течение всего дня.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как и в результате курения, так и из-за инфекции, "появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться", отметил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Кроме того, при COVID-19 часто наблюдается некоторое изменение голоса. Он становится сиплым или охрипшим, плюс появляется тяжелое дыхание, уточнил пульмонолог в беседе с радио Sputnik.

Однако ошибочно ставить диагноз без тестов и анализов. "Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", - отметил врач.

Ранее доктор Нейт Фавини заявил, что связанный с коронавирусной инфекцией кашель обычно сухой, то есть, крайне редко сопровождается выделением мокроты.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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