Врач рассказал, как легко распознать "ковидный кашель"

Кашель, от которого страдают заболевшие коронавирусом, очень похож на тот, который обычно ощущают по утрам курильщики. Только в первом случае человека изнурительный симптом мучает в течение всего дня.

Как и в результате курения, так и из-за инфекции, "появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться", отметил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Кроме того, при COVID-19 часто наблюдается некоторое изменение голоса. Он становится сиплым или охрипшим, плюс появляется тяжелое дыхание, уточнил пульмонолог в беседе с радио Sputnik.

Однако ошибочно ставить диагноз без тестов и анализов. "Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", - отметил врач.

Ранее доктор Нейт Фавини заявил, что связанный с коронавирусной инфекцией кашель обычно сухой, то есть, крайне редко сопровождается выделением мокроты.