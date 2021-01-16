Washigton Post: В Капитолии знали о штурме еще за три дня до беспорядков

В документе утверждается, что сторонники нынешнего президента рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность изменить итоги президентских выборов, и это чувство отчаяния и разочарования может стать толчком к насилию. "В отличие от предыдущих протестов после выборов, 6 января целью сторонников действующего президента Дональда Трампа могут стать не участники ответных протестов, как раньше, а сам Конгресс", - приводит издание выдержку из доклада.

Представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии также предупреждало о том, что группа экстремистов планирует приехать в Вашингтон.

Шестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы оспорить итоги выборов. Сторонники Трампа ворвалась в здание и прервали совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы предлагают подвергнуть Трампа импичменту по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.