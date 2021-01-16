За сутки в России подтверждено 24 092 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4674

2 Санкт-Петербург 3253

3 Московская область 1406

4 Нижегородская область 485

5 Свердловская область 397

6 Ростовская область 393

7 Воронежская область 389

8 Республика Крым 328

9 Красноярский край 323

10 Вологодская область 309

11 Хабаровский край 303

12 Пермский край 298

13 Челябинская область 295

14 Республика Карелия 289

15 Самарская область 287

16 Архангельская область 273

17 Волгоградская область 262

18 Иркутская область 261

19 Мурманская область 254

20 Саратовская область 254

21 Омская область 248

22 Ульяновская область 246

23 Приморский край 240

24 Ставропольский край 240

25 Кировская область 235

26 Пензенская область 230

27 Тверская область 226

28 Ленинградская область 226

29 Забайкальский край 225

30 Ханты-Мансийский автономный округ 221

31 Калининградская область 212

32 Тульская область 204

33 Республика Коми 201

34 Алтайский край 200

35 Краснодарский край 197

36 Брянская область 195

37 Удмуртская Республика 193

38 Ярославская область 190

39 Псковская область 184

40 Новгородская область 182

41 Астраханская область 182

42 Белгородская область 182

43 Орловская область 180

44 Курская область 180

45 Ивановская область 176

46 Оренбургская область 176

47 Смоленская область 175

48 Тюменская область 168

49 Республика Башкортостан 166

50 Республика Саха (Якутия) 165

51 Калужская область 159

52 Тамбовская область 158

53 Владимирская область 157

54 Республика Дагестан 157

55 Республика Бурятия 156

56 Липецкая область 154

57 Новосибирская область 146

58 Сахалинская область 127

59 Рязанская область 123

60 Томская область 121

61 Амурская область 116

62 Курганская область 116

63 Кемеровская область 114

64 Республика Хакасия 113

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112

66 Республика Чувашия 109

67 Кабардино-Балкарская Республика 98

68 Республика Татарстан 98

69 Севастополь 94

70 Республика Калмыкия 93

71 Костромская область 87

72 Республика Северная Осетия-Алания 83

73 Республика Мордовия 82

74 Республика Алтай 80

75 Карачаево-Черкесская Республика 78

76 Камчатский край 72

77 Чеченская Республика 70

78 Республика Адыгея 65

79 Республика Ингушетия 54

80 Республика Марий Эл 49

81 Магаданская область 30

82 Республика Тыва 24

83 Еврейская автономная область 12

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 544623 случая(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%

3. Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Магаданская область, Республика Ингушетия 0,4% За последние сутки подтверждено 590 смертей: Москва 79

Санкт-Петербург 67

Московская область 32

Красноярский край 25

Краснодарский край 20

Нижегородская область 17

Свердловская область 17

Воронежская область 16

Ульяновская область 16

Ростовская область 13

Республика Чувашия 12

Калужская область 11

Пермский край 11

Алтайский край 11

Вологодская область 10

Иркутская область 10

Республика Крым 9

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Ивановская область 8

Мурманская область 8

Челябинская область 8

Тульская область 7

Астраханская область 7

Ставропольский край 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Омская область 7

Смоленская область 6

Республика Дагестан 6

Саратовская область 6

Томская область 6

Приморский край 6

Республика Коми 5

Новгородская область 5

Волгоградская область 5

Севастополь 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Липецкая область 4

Рязанская область 4

Республика Татарстан 4

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Республика Калмыкия 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Пензенская область 3

Республика Алтай 3

Республика Тыва 3

Кемеровская область 3

Забайкальский край 3

Амурская область 3

Еврейская автономная область 3

Белгородская область 2

Костромская область 2

Орловская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Курская область 1

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Самарская область 1

Республика Бурятия 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 65 085 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 311 человек: Москва 5639

Санкт-Петербург 3625

Московская область 1300

Воронежская область 479

Нижегородская область 455

Свердловская область 405

Мурманская область 402

Челябинская область 387

Архангельская область 384

Ставропольский край 381

Пермский край 371

Смоленская область 369

Новгородская область 365

Республика Хакасия 345

Республика Крым 333

Красноярский край 330

Республика Карелия 327

Хабаровский край 321

Ростовская область 312

Вологодская область 305

Иркутская область 297

Самарская область 283

Ивановская область 280

Республика Коми 277

Волгоградская область 268

Ленинградская область 261

Ульяновская область 258

Приморский край 257

Псковская область 250

Омская область 246

Томская область 239

Ханты-Мансийский автономный округ 237

Новосибирская область 237

Кировская область 232

Брянская область 231

Тверская область 231

Ямало-Ненецкий автономный округ 230

Белгородская область 228

Липецкая область 217

Краснодарский край 216

Тульская область 210

Забайкальский край 210

Республика Башкортостан 209

Калининградская область 204

Саратовская область 202

Удмуртская Республика 188

Тамбовская область 187

Курская область 182

Орловская область 180

Чеченская Республика 176

Республика Дагестан 172

Ярославская область 171

Республика Бурятия 165

Оренбургская область 164

Тюменская область 163

Калужская область 157

Пензенская область 157

Владимирская область 152

Костромская область 152

Сахалинская область 152

Республика Ингушетия 136

Алтайский край 134

Кемеровская область 134

Кабардино-Балкарская Республика 133

Республика Калмыкия 130

Рязанская область 120

Амурская область 114

Курганская область 105

Севастополь 88

Астраханская область 86

Республика Адыгея 84

Республика Северная Осетия - Алания 80

Республика Чувашия 78

Карачаево-Черкесская Республика 75

Республика Мордовия 71

Камчатский край 69

Республика Алтай 67

Республика Саха (Якутия) 65

Республика Татарстан 49

Республика Марий Эл 43

Магаданская область 32

Еврейская автономная область 24

Республика Тыва 22

Чукотский автономный округ 6

Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 936 991