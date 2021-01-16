За сутки в России подтверждено 24 092 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4674
- 2 Санкт-Петербург 3253
- 3 Московская область 1406
- 4 Нижегородская область 485
- 5 Свердловская область 397
- 6 Ростовская область 393
- 7 Воронежская область 389
- 8 Республика Крым 328
- 9 Красноярский край 323
- 10 Вологодская область 309
- 11 Хабаровский край 303
- 12 Пермский край 298
- 13 Челябинская область 295
- 14 Республика Карелия 289
- 15 Самарская область 287
- 16 Архангельская область 273
- 17 Волгоградская область 262
- 18 Иркутская область 261
- 19 Мурманская область 254
- 20 Саратовская область 254
- 21 Омская область 248
- 22 Ульяновская область 246
- 23 Приморский край 240
- 24 Ставропольский край 240
- 25 Кировская область 235
- 26 Пензенская область 230
- 27 Тверская область 226
- 28 Ленинградская область 226
- 29 Забайкальский край 225
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 221
- 31 Калининградская область 212
- 32 Тульская область 204
- 33 Республика Коми 201
- 34 Алтайский край 200
- 35 Краснодарский край 197
- 36 Брянская область 195
- 37 Удмуртская Республика 193
- 38 Ярославская область 190
- 39 Псковская область 184
- 40 Новгородская область 182
- 41 Астраханская область 182
- 42 Белгородская область 182
- 43 Орловская область 180
- 44 Курская область 180
- 45 Ивановская область 176
- 46 Оренбургская область 176
- 47 Смоленская область 175
- 48 Тюменская область 168
- 49 Республика Башкортостан 166
- 50 Республика Саха (Якутия) 165
- 51 Калужская область 159
- 52 Тамбовская область 158
- 53 Владимирская область 157
- 54 Республика Дагестан 157
- 55 Республика Бурятия 156
- 56 Липецкая область 154
- 57 Новосибирская область 146
- 58 Сахалинская область 127
- 59 Рязанская область 123
- 60 Томская область 121
- 61 Амурская область 116
- 62 Курганская область 116
- 63 Кемеровская область 114
- 64 Республика Хакасия 113
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
- 66 Республика Чувашия 109
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 68 Республика Татарстан 98
- 69 Севастополь 94
- 70 Республика Калмыкия 93
- 71 Костромская область 87
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 83
- 73 Республика Мордовия 82
- 74 Республика Алтай 80
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 78
- 76 Камчатский край 72
- 77 Чеченская Республика 70
- 78 Республика Адыгея 65
- 79 Республика Ингушетия 54
- 80 Республика Марий Эл 49
- 81 Магаданская область 30
- 82 Республика Тыва 24
- 83 Еврейская автономная область 12
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 544623 случая(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,2%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%
- 3. Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Магаданская область, Республика Ингушетия 0,4%
За последние сутки подтверждено 590 смертей:
- Москва 79
- Санкт-Петербург 67
- Московская область 32
- Красноярский край 25
- Краснодарский край 20
- Нижегородская область 17
- Свердловская область 17
- Воронежская область 16
- Ульяновская область 16
- Ростовская область 13
- Республика Чувашия 12
- Калужская область 11
- Пермский край 11
- Алтайский край 11
- Вологодская область 10
- Иркутская область 10
- Республика Крым 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Ивановская область 8
- Мурманская область 8
- Челябинская область 8
- Тульская область 7
- Астраханская область 7
- Ставропольский край 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Омская область 7
- Смоленская область 6
- Республика Дагестан 6
- Саратовская область 6
- Томская область 6
- Приморский край 6
- Республика Коми 5
- Новгородская область 5
- Волгоградская область 5
- Севастополь 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Липецкая область 4
- Рязанская область 4
- Республика Татарстан 4
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Пензенская область 3
- Республика Алтай 3
- Республика Тыва 3
- Кемеровская область 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Еврейская автономная область 3
- Белгородская область 2
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Курская область 1
- Псковская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Самарская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 65 085 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 311 человек:
- Москва 5639
- Санкт-Петербург 3625
- Московская область 1300
- Воронежская область 479
- Нижегородская область 455
- Свердловская область 405
- Мурманская область 402
- Челябинская область 387
- Архангельская область 384
- Ставропольский край 381
- Пермский край 371
- Смоленская область 369
- Новгородская область 365
- Республика Хакасия 345
- Республика Крым 333
- Красноярский край 330
- Республика Карелия 327
- Хабаровский край 321
- Ростовская область 312
- Вологодская область 305
- Иркутская область 297
- Самарская область 283
- Ивановская область 280
- Республика Коми 277
- Волгоградская область 268
- Ленинградская область 261
- Ульяновская область 258
- Приморский край 257
- Псковская область 250
- Омская область 246
- Томская область 239
- Ханты-Мансийский автономный округ 237
- Новосибирская область 237
- Кировская область 232
- Брянская область 231
- Тверская область 231
- Ямало-Ненецкий автономный округ 230
- Белгородская область 228
- Липецкая область 217
- Краснодарский край 216
- Тульская область 210
- Забайкальский край 210
- Республика Башкортостан 209
- Калининградская область 204
- Саратовская область 202
- Удмуртская Республика 188
- Тамбовская область 187
- Курская область 182
- Орловская область 180
- Чеченская Республика 176
- Республика Дагестан 172
- Ярославская область 171
- Республика Бурятия 165
- Оренбургская область 164
- Тюменская область 163
- Калужская область 157
- Пензенская область 157
- Владимирская область 152
- Костромская область 152
- Сахалинская область 152
- Республика Ингушетия 136
- Алтайский край 134
- Кемеровская область 134
- Кабардино-Балкарская Республика 133
- Республика Калмыкия 130
- Рязанская область 120
- Амурская область 114
- Курганская область 105
- Севастополь 88
- Астраханская область 86
- Республика Адыгея 84
- Республика Северная Осетия - Алания 80
- Республика Чувашия 78
- Карачаево-Черкесская Республика 75
- Республика Мордовия 71
- Камчатский край 69
- Республика Алтай 67
- Республика Саха (Якутия) 65
- Республика Татарстан 49
- Республика Марий Эл 43
- Магаданская область 32
- Еврейская автономная область 24
- Республика Тыва 22
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 936 991