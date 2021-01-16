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16.01.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 092 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4674
  • 2 Санкт-Петербург 3253
  • 3 Московская область 1406
  • 4 Нижегородская область 485
  • 5 Свердловская область 397
  • 6 Ростовская область 393
  • 7 Воронежская область 389
  • 8 Республика Крым 328
  • 9 Красноярский край 323
  • 10 Вологодская область 309
  • 11 Хабаровский край 303
  • 12 Пермский край 298
  • 13 Челябинская область 295
  • 14 Республика Карелия 289
  • 15 Самарская область 287
  • 16 Архангельская область 273
  • 17 Волгоградская область 262
  • 18 Иркутская область 261
  • 19 Мурманская область 254
  • 20 Саратовская область 254
  • 21 Омская область 248
  • 22 Ульяновская область 246
  • 23 Приморский край 240
  • 24 Ставропольский край 240
  • 25 Кировская область 235
  • 26 Пензенская область 230
  • 27 Тверская область 226
  • 28 Ленинградская область 226
  • 29 Забайкальский край 225
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 221
  • 31 Калининградская область 212
  • 32 Тульская область 204
  • 33 Республика Коми 201
  • 34 Алтайский край 200
  • 35 Краснодарский край 197
  • 36 Брянская область 195
  • 37 Удмуртская Республика 193
  • 38 Ярославская область 190
  • 39 Псковская область 184
  • 40 Новгородская область 182
  • 41 Астраханская область 182
  • 42 Белгородская область 182
  • 43 Орловская область 180
  • 44 Курская область 180
  • 45 Ивановская область 176
  • 46 Оренбургская область 176
  • 47 Смоленская область 175
  • 48 Тюменская область 168
  • 49 Республика Башкортостан 166
  • 50 Республика Саха (Якутия) 165
  • 51 Калужская область 159
  • 52 Тамбовская область 158
  • 53 Владимирская область 157
  • 54 Республика Дагестан 157
  • 55 Республика Бурятия 156
  • 56 Липецкая область 154
  • 57 Новосибирская область 146
  • 58 Сахалинская область 127
  • 59 Рязанская область 123
  • 60 Томская область 121
  • 61 Амурская область 116
  • 62 Курганская область 116
  • 63 Кемеровская область 114
  • 64 Республика Хакасия 113
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 112
  • 66 Республика Чувашия 109
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 68 Республика Татарстан 98
  • 69 Севастополь 94
  • 70 Республика Калмыкия 93
  • 71 Костромская область 87
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 83
  • 73 Республика Мордовия 82
  • 74 Республика Алтай 80
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 78
  • 76 Камчатский край 72
  • 77 Чеченская Республика 70
  • 78 Республика Адыгея 65
  • 79 Республика Ингушетия 54
  • 80 Республика Марий Эл 49
  • 81 Магаданская область 30
  • 82 Республика Тыва 24
  • 83 Еврейская автономная область 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 544623 случая(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,2%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%
  • 3. Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Магаданская область, Республика Ингушетия 0,4%
За последние сутки подтверждено 590 смертей:
  • Москва 79
  • Санкт-Петербург 67
  • Московская область 32
  • Красноярский край 25
  • Краснодарский край 20
  • Нижегородская область 17
  • Свердловская область 17
  • Воронежская область 16
  • Ульяновская область 16
  • Ростовская область 13
  • Республика Чувашия 12
  • Калужская область 11
  • Пермский край 11
  • Алтайский край 11
  • Вологодская область 10
  • Иркутская область 10
  • Республика Крым 9
  • Новосибирская область 9
  • Владимирская область 8
  • Ивановская область 8
  • Мурманская область 8
  • Челябинская область 8
  • Тульская область 7
  • Астраханская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Омская область 7
  • Смоленская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Саратовская область 6
  • Томская область 6
  • Приморский край 6
  • Республика Коми 5
  • Новгородская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Севастополь 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Липецкая область 4
  • Рязанская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Пензенская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Республика Тыва 3
  • Кемеровская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Амурская область 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Белгородская область 2
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Курская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Самарская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 65 085 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 311 человек:
  • Москва 5639
  • Санкт-Петербург 3625
  • Московская область 1300
  • Воронежская область 479
  • Нижегородская область 455
  • Свердловская область 405
  • Мурманская область 402
  • Челябинская область 387
  • Архангельская область 384
  • Ставропольский край 381
  • Пермский край 371
  • Смоленская область 369
  • Новгородская область 365
  • Республика Хакасия 345
  • Республика Крым 333
  • Красноярский край 330
  • Республика Карелия 327
  • Хабаровский край 321
  • Ростовская область 312
  • Вологодская область 305
  • Иркутская область 297
  • Самарская область 283
  • Ивановская область 280
  • Республика Коми 277
  • Волгоградская область 268
  • Ленинградская область 261
  • Ульяновская область 258
  • Приморский край 257
  • Псковская область 250
  • Омская область 246
  • Томская область 239
  • Ханты-Мансийский автономный округ 237
  • Новосибирская область 237
  • Кировская область 232
  • Брянская область 231
  • Тверская область 231
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 230
  • Белгородская область 228
  • Липецкая область 217
  • Краснодарский край 216
  • Тульская область 210
  • Забайкальский край 210
  • Республика Башкортостан 209
  • Калининградская область 204
  • Саратовская область 202
  • Удмуртская Республика 188
  • Тамбовская область 187
  • Курская область 182
  • Орловская область 180
  • Чеченская Республика 176
  • Республика Дагестан 172
  • Ярославская область 171
  • Республика Бурятия 165
  • Оренбургская область 164
  • Тюменская область 163
  • Калужская область 157
  • Пензенская область 157
  • Владимирская область 152
  • Костромская область 152
  • Сахалинская область 152
  • Республика Ингушетия 136
  • Алтайский край 134
  • Кемеровская область 134
  • Кабардино-Балкарская Республика 133
  • Республика Калмыкия 130
  • Рязанская область 120
  • Амурская область 114
  • Курганская область 105
  • Севастополь 88
  • Астраханская область 86
  • Республика Адыгея 84
  • Республика Северная Осетия - Алания 80
  • Республика Чувашия 78
  • Карачаево-Черкесская Республика 75
  • Республика Мордовия 71
  • Камчатский край 69
  • Республика Алтай 67
  • Республика Саха (Якутия) 65
  • Республика Татарстан 49
  • Республика Марий Эл 43
  • Магаданская область 32
  • Еврейская автономная область 24
  • Республика Тыва 22
  • Чукотский автономный округ 6
  • Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 936 991

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