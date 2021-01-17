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Рубрика: В мире

Байден в первые дни отменит целую серию скандальных указов Трампа

Текст: Максим Макарычев

Джо Байден подпишет серию распоряжений в первые дни своего пребывания в должности, пытаясь свести к минимуму ущерб, нанесенный в США и за рубежом указами Дональда Трампа, которого демократ сменит на посту президента в среду. Согласно меморандуму, подготовленному помощниками избранного президента, которая попал в распоряжение некоторых американских СМИ, уже через несколько часов после того, как Джо Байден войдет в Белый дом, он приступит к моментальным исполнительным действиям, призванным сигнализировать о полном разрыве с администрацией его предшественника.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Среди тех мер, которые запланированы вскоре после вступления в должность Байдена, предусмотрены возвращение США к Парижскому соглашению по климату - глобальному пакту о сокращении выбросов углерода, отмена скандального запрета на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством. Байден также намерен ввести обязательное ношение масок в стране и во время межгосударственных поездок, расширить общенациональные ограничения на выселение и отчуждение имущества из-за пандемии.

Согласно меморандуму, исполнительные приказы - лишь часть его амбициозного плана на первые 10 дней его пребывания в должности, отмечает ВВС. Ожидается, что избранный президент также направит в конгресс новый крупный закон об иммиграции с целью воссоединения родителей-мигрантов, разлученных с детьми на границе США и Мексики, а также сосредоточит внимание на принятии плана стимулирования на 1,9 триллиона долларов, чтобы помочь экономике страны оправиться от коронавирусного кризиса. Байден также планирует вернуть США к ядерной сделке с Ираном, отменить ряд жестких санкций, введенных Трампом в отношении Тегерана.

Таким образом, Байден фактически намерен пойти по тому же пути, что и сам уходящий президент. Во время своего правления Трамп, не скрывающий своей антипатии к Бараку Обаме, отменил практически все ключевые, в основном международные, соглашения, принятые при его предшественнике.

В меморандуме не упоминалось о повторном присоединении к Всемирной организации здравоохранения, которое ранее упоминалось демократами как приоритетное. По словам источников в окружении Байдена, последующие указы будут касаться "поддержки цветных сообществ", реформы уголовного правосудия, доступа к здравоохранению и других приоритетов.

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