В Твери назвали победителей Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена правительством Тверской области и Домом поэзии Андрея Дементьева в Твери. Участниками конкурса стали представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей.

Событие это, вроде бы не столь заметное на фоне других премий - "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Ясная Поляна", литературная премия Александра Солженицына, - на самом деле очень важное. И оно носит отнюдь не только региональный или цеховой характер.

Дело в том, что крупных поэтических премий в России сегодня нет. Когда-то была премия имени Аполлона Григорьева, и я помню, с какой радостью мы чествовали ее первого лауреата, большого русского поэта Ивана Жданова. Но эта премия давно почила в бозе.

Несколько лет существовала премия "Поэт" с весомым финансовым капиталом 1 500 000 рублей. По сути, ее успели получить все крупные или даже просто заметные поэты современности: от Виктора Сосноры до Александра Кушнера, от Сергея Гандлевского до Евгения Евтушенко, от Олега Чухонцева до Максима Амелина и других. Но и она в 2018 году в Центральном доме литераторов торжественно объявила о своем закрытии. Я думаю, что кроме финансовых причин была и еще одна, не менее важная. Премия "Поэт" исчерпала список наиболее заметных поэтов современности. И в этом не было ничего странного. Так, обозревая XIX век, Андрей Белый когда-то назвал лишь десять действительно выдающихся поэтических имен.

До сих пор ежегодно вручается премия "Поэт года". Ее финансовое выражение представляет собой контракт на издание книги лауреата за счет Российского союза писателей. Каждому лауреату вручается символ премии - статуэтка в форме пера на постаменте из натуральных камней, повторяющих цвета российского флага.

Конкурс на соискание премии проводится в течение всего года, итоги объявляются в марте следующего года. Лауреаты награждаются на торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Всемирного дня поэзии.

Событие само по себе красивое, но, увы, не имеющее большого резонанса.

В Твери назвали победителей премии имени Андрея Дементьева

Наконец, несколько лет подряд награждает лауреатов в номинации "Поэзия" премия "Лицей". Но это не исключительно поэтическая премия, в ней есть и номинация "Проза".

Я понимаю, что то, что я говорю, кого-то может раздражать. А зачем вообще они нужны - поэтические премии? И даже так: а зачем вообще поэту почет и деньги? Этого не было ни у Аполлона Григорьева, ни у Велимира Хлебникова. Поэт должен быть нищим, голодным и нечастным. Он должен пить и болеть. Тогда он, быть может, напишет настоящие стихи.

Но я помню, как радовались мы, когда гениальному, на мой взгляд, поэту Борису Рыжему присудили премию "АнтиБукер". Счастья это ему не принесло, через несколько лет он покончил с собой. Но было какое-то общее ощущение справедливости в тот момент, когда его объявляли лауреатом.

Поэтические премии нужны. Есть какая-то несправедливость в том, что существуют очень крупные премии для прозаиков, некоторые из которых и так неплохо зарабатывают своей прозой, но нет крупных премий для поэтов, которые уж точно ни гроша не заработают своими стихами.

Дело в том, что крупных поэтических премий в России сегодня нет

Премия имени Андрея Дементьева, который ушел из жизни два года назад, выросла из конкурса "Зеленый листок", им же учрежденного. Этот конкурс существует уже многие годы, воспиталась уже целая генерация поэтов. Они живут в разных городах России и ближнего зарубежья, но они знают друг друга, постоянно общаются в соцсетях - и это прекрасно! Поэт, конечно, должен быть одинок, но иногда хочется это одиночество с кем-то разделить.

В состав жюри премии вошли главный редактор журнала "Юность", писатель Сергей Шаргунов; поэт и публицист, лауреат премии Александра Солженицына Юрий Кублановский; писатель, фотохудожник Екатерина Рождественская; поэт, переводчик Марина Кудимова; писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов; поэт, автор музыкальных произведений Джахан Поллыева; художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач; председатель наблюдательного совета Дома поэзии, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина; и ваш покорный слуга.

Победителем в номинации "Молодой поэт" стал липецкий учитель истории Александр Лошкарев - автор сборника стихотворений "В туманах окраин".

В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист, преподаватель Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников.

Также жюри приняло решение учредить специальные призы, один из которых получит поэтесса Юлия Агейкина из Твери. Спецпризом будет награждена и Варвара Заборцева из Архангельской области - ранее она была лауреатом конкурса "Зеленый листок".

На церемонии награждения победителей, которую планируется провести в День поэзии, 21 марта, будут вручены денежная премия, диплом, а также золотая медаль лауреата и фрачный значок, изготовленные на Волго-Вятском монетном дворе. Размер премии в номинации "Молодой поэт" составил 300 тыс. рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тыс. рублей.

Все победители и лауреаты будут приглашены в Дом поэзии Андрея Дементьева на летний фестиваль Дементьев-фест в Твери. Если условия нашей жизни позволят провести это событие в открытом режиме.

Как любил шутить Лев Толстой: "Е. Б. Ж". Он часто делал эту приписку в своих дневниках и письмах. Не буду это расшифровывать.Все будет хорошо!