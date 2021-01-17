Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился доложить лично ему о результатах проверки ситуации с вдовой Николая Крючкова.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, глава СКР взял на личный контроль "ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой - вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова".

Напомним, что Крючков скончался в 1994 году в Москве. После его смерти осталась очень хорошая трехкомнатная квартира в Малом Власьевском переулке возле Арбата.

Дочь и внучка звезды фильмов "Небесный тихоход" и "Парень из нашего города" в прямом смысле слова подрались из-за этой квартиры. Да так, что их пришлось разнимать полиции.

Народный артист был женат четыре раза. Осталось трое детей от трех разных женщин.

Теперь четыре поколения женщин из последнего брака делят наследство. Это 89-летняя вдова артиста Лидия Крючкова, ее 63-летняя дочь Эльвира, 42-летняя внучка Екатерина - дочь хоккеиста олимпийского чемпиона Бориса Александрова и 23-летняя правнучка Анфиса. Они выясняют свои права на элитные квадратные метры.

В квартире постоянно жили вдова и дочь Крючкова. Известно следующее. Дочь артиста Эльвира выступает против требований своей дочери - внучки Крючкова, что она имеет право на долю в квартире. Внучка Екатерина, выпускница МГИМО уверяет, что мать связалась с черными риелторами и в итоге семья потеряет жилье. Бабушку - вдову Крючкова - дочь отправила в специализированную психиатрическую клинику.

Родственницы еще в прошлом году написали друг на друга заявления и в полицию, и в Следственный комитет. Так спустя 26 лет после смерти Николая Крючкова его внучка вышла на тропу войны против собственных матери и бабушки.

Риелторы оценивают квартиру примерно в 30 миллионов рублей.