Новости

В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 23:12
У Парка Горького мужчина провалился под лед 23:01
Le Monde: На регулятор ЕС надавили для утверждения вакцины Pfizer 22:46
Байден в первые дни отменит целую серию скандальных указов Трампа 22:40
Прибывающих в Британию могут принудить к карантину в отелях за свой счет 22:23
Вильфанд предупредил о "нервной погоде" на европейской части России 22:16
"Берлинский пациент" задержан в аэропорту Шереметьево 22:10
От COVID умер осужденный за убийство модели продюсер Фил Спектор 21:03
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне, отличившись в игре с "Питтсбургом" 20:57
Проезд по двум мостам через Москву-реку ограничили из-за морозов 20:38
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 26 тыс. военных 20:33
В Москве "КамАЗ" снес трамвай с рельсов 20:13
В аэропорту Шереметьево произошла протечка воды 20:06
Москвичей предупредили о приближающемся "дне холода" 18:57
На МКАД построят новую развязку 18:45
Захарова: Сторонники Трампа интересуются получением гражданства РФ 18:40
Лив Тайлер рассказала, как тяжело переболела коронавирусом в праздники 18:28
В Москве снова закроют станцию метро "Алма-Атинская" 18:23
Опрос: Трамп имеет мощную поддержку среди республиканцев 18:10
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище 17:57
Египет объявил об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара 17:52
Правоохранители ищут поставщика в Москву 10 млн пар использованных перчаток 17:49
В Буйнакске выписаны 153 госпитализированных из-за отравления водой 17:30
Захарова: Ситуация вокруг выборов в США отразила проблемы западного мира 17:15
В московском метро запустят 44 новых поезда 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 22:50
Рубрика: Происшествия

Родня актера дерется за метры

Родные народного артиста СССР Николая Крючкова делят наследство
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился доложить лично ему о результатах проверки ситуации с вдовой Николая Крючкова.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, глава СКР взял на личный контроль "ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой - вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей

Напомним, что Крючков скончался в 1994 году в Москве. После его смерти осталась очень хорошая трехкомнатная квартира в Малом Власьевском переулке возле Арбата.

Дочь и внучка звезды фильмов "Небесный тихоход" и "Парень из нашего города" в прямом смысле слова подрались из-за этой квартиры. Да так, что их пришлось разнимать полиции.

Народный артист был женат четыре раза. Осталось трое детей от трех разных женщин.

Теперь четыре поколения женщин из последнего брака делят наследство. Это 89-летняя вдова артиста Лидия Крючкова, ее 63-летняя дочь Эльвира, 42-летняя внучка Екатерина - дочь хоккеиста олимпийского чемпиона Бориса Александрова и 23-летняя правнучка Анфиса. Они выясняют свои права на элитные квадратные метры.

В квартире постоянно жили вдова и дочь Крючкова. Известно следующее. Дочь артиста Эльвира выступает против требований своей дочери - внучки Крючкова, что она имеет право на долю в квартире. Внучка Екатерина, выпускница МГИМО уверяет, что мать связалась с черными риелторами и в итоге семья потеряет жилье. Бабушку - вдову Крючкова - дочь отправила в специализированную психиатрическую клинику.

Родственницы еще в прошлом году написали друг на друга заявления и в полицию, и в Следственный комитет. Так спустя 26 лет после смерти Николая Крючкова его внучка вышла на тропу войны против собственных матери и бабушки.

Риелторы оценивают квартиру примерно в 30 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное
Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
У 13 израильтян произошел лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer
Шредер: Воссоединение Крыма с Россией вызвано расширением НАТО
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни