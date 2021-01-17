Британец предложил властям 70 млн долларов за разрешение раскопать свалку

Британец, который несколько лет назад случайно выбросил жесткий диск с биткоинами в мусор, предложил местным властям 52,5 миллиона фунтов стерлингов (более 70 миллионов долларов США), если они позволят ему раскопать городскую свалку, куда отправилось в свое время его виртуальное состояние. По его словам, на свалке находится биткоины приблизительно на 210 миллионов фунтов (273 миллиона долларов), сообщает CNN. Хауэллс впервые обнаружил отсутствие жесткого диска, когда его биткоин стоил 6,6 миллиона фунтов стерлингов (около 9 миллионов долларов США). Цена биткоина достигла рекордно высокого уровня за последние дни и сейчас составляет около 37 тысяч долларов США.

IT-специалист Джеймс Хауэллс избавился от накопителя, на котором с июня по август 2013 года располагалось цифровое хранилище на 7500 биткоинов. Первоначально он добыл виртуальную валюту четырьмя годами ранее, когда она продавалась практически за бесценок. Но когда криптовалюта подскочила в цене, он вспомнил, что по ошибке выбросил жесткий диск вместе с мусором. Теперь, когда сумма его потерянных биткойнов выросла в сотни раз, Хауэллс обратился в городской совет Ньюпорта в Уэльсе с просьбой о разрешении выкопать определенный участок свалки, где, по его мнению, оказался жесткий диск. Взамен он предложил заплатить совету четверть от текущей стоимости клада, который, по его словам, может быть распределен среди местных жителей.

"Это будет примерно 175 фунтов стерлингов (308 долларов США) на человека для всего города с населением в 316 тысяч человек. К сожалению, власти отказались от предложения и даже не будут лично обсуждать со мной этот вопрос", - сказал программист в интервью телеканалу. По его словам, он знает, как вернуть компьютерные сокровища. "План будет заключаться в том, чтобы выкопать определенную область свалки на основе системы координат и восстановить жесткий диск, соблюдая при этом все стандарты безопасности и защиты окружающей среды, - сказал он в интервью. - Затем диск будет представлен специалистам по восстановлению данных, которые смогут восстановить его с нуля с новыми деталями и попытаться воссоздать крошечный фрагмент данных, который мне нужен для доступа к биткоинам. Примерно 50 процентов денег от продажи будет отдано инвесторам, которые вложат капитал для финансирования проекта, жителям города будет передана еще четверть средств, а мне останутся оставшиеся 25 процентов".

Цифровая валюта биткоин была создана в 2009 году программистом или группой программистов, известной как Сатоши Накамото. Биткоины - это, по сути, компьютерные файлы, которые хранятся в "цифровом кошельке" на вашем устройстве. Затем их можно использовать в качестве оплаты, при этом каждая транзакция записывается в общедоступный список, известный как блокчейн.