Новости

Евросоюз намерен бросить вызов господству доллара 01:24
Движение на МКАД полностью восстановили 01:01
Во Франции противники 5G подожгли 230-метровую вышку 00:34
Британец предложил властям 70 млн долларов за разрешение раскопать свалку 00:25
Застрявшие фуры снова остановили МКАД 00:15
Столб пепла и дыма на острове Ява поднялся на высоту почти 6 километров 16.01.2021
В Нью-Йорке сожгли исторический дом Церкви сатаны 16.01.2021
МКАД освободили от застрявших фур 16.01.2021
Сборная России по гандболу вышла в основной раунд чемпионата мира 16.01.2021
В Шереметьево пилоты посадили самолет со сломанным шасси 16.01.2021
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети 16.01.2021
"Дюна", "Матрица", "Том и Джерри": WB выложила трейлер своих премьер 16.01.2021
Полиция блокировала главный терминал аэропорта во Франкфурта 16.01.2021
"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Хендриксом 16.01.2021
В Москве совершен погром в Stalin Doner 16.01.2021
В Россию вылетят 17 спецрейсов с задержавшимися в Германии специалистами 16.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечился от коронавируса 151 военнослужащий 16.01.2021
Застрявшие фуры остановили МКАД 16.01.2021
Под Ярославлем открылся этап Кубка мира по фристайлу 16.01.2021
Блокировку YouTube-канала "Ахмата" в Чечне назвали "душением свобод" 16.01.2021
В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности 16.01.2021
СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа 16.01.2021
Президент Гвинеи привился "Спутником V" 16.01.2021
Мясников предупредил об эпидемии опаснее COVID-19 16.01.2021
Через 20-30 лет температура Земли достигнет критической отметки 16.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
17.01.2021 00:25
Рубрика: В мире

Британец предложил властям 70 млн долларов за разрешение раскопать свалку

Текст: Максим Макарычев

Британец, который несколько лет назад случайно выбросил жесткий диск с биткоинами в мусор, предложил местным властям 52,5 миллиона фунтов стерлингов (более 70 миллионов долларов США), если они позволят ему раскопать городскую свалку, куда отправилось в свое время его виртуальное состояние. По его словам, на свалке находится биткоины приблизительно на 210 миллионов фунтов (273 миллиона долларов), сообщает CNN. Хауэллс впервые обнаружил отсутствие жесткого диска, когда его биткоин стоил 6,6 миллиона фунтов стерлингов (около 9 миллионов долларов США). Цена биткоина достигла рекордно высокого уровня за последние дни и сейчас составляет около 37 тысяч долларов США.

Фото: iStock
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов

IT-специалист Джеймс Хауэллс избавился от накопителя, на котором с июня по август 2013 года располагалось цифровое хранилище на 7500 биткоинов. Первоначально он добыл виртуальную валюту четырьмя годами ранее, когда она продавалась практически за бесценок. Но когда криптовалюта подскочила в цене, он вспомнил, что по ошибке выбросил жесткий диск вместе с мусором. Теперь, когда сумма его потерянных биткойнов выросла в сотни раз, Хауэллс обратился в городской совет Ньюпорта в Уэльсе с просьбой о разрешении выкопать определенный участок свалки, где, по его мнению, оказался жесткий диск. Взамен он предложил заплатить совету четверть от текущей стоимости клада, который, по его словам, может быть распределен среди местных жителей.

"Это будет примерно 175 фунтов стерлингов (308 долларов США) на человека для всего города с населением в 316 тысяч человек. К сожалению, власти отказались от предложения и даже не будут лично обсуждать со мной этот вопрос", - сказал программист в интервью телеканалу. По его словам, он знает, как вернуть компьютерные сокровища. "План будет заключаться в том, чтобы выкопать определенную область свалки на основе системы координат и восстановить жесткий диск, соблюдая при этом все стандарты безопасности и защиты окружающей среды, - сказал он в интервью. - Затем диск будет представлен специалистам по восстановлению данных, которые смогут восстановить его с нуля с новыми деталями и попытаться воссоздать крошечный фрагмент данных, который мне нужен для доступа к биткоинам. Примерно 50 процентов денег от продажи будет отдано инвесторам, которые вложат капитал для финансирования проекта, жителям города будет передана еще четверть средств, а мне останутся оставшиеся 25 процентов".

Фото: iStock
В России начали регулировать криптовалюты

Цифровая валюта биткоин была создана в 2009 году программистом или группой программистов, известной как Сатоши Накамото. Биткоины - это, по сути, компьютерные файлы, которые хранятся в "цифровом кошельке" на вашем устройстве. Затем их можно использовать в качестве оплаты, при этом каждая транзакция записывается в общедоступный список, известный как блокчейн.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
Нурмагомедов допустил возвращение в UFC
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"